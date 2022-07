Epoque il nuovo singolo “Tout va bien”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Afrobeats, pop e trap: è il dna del sound di EPOQUE, la nuova promessa della musica italiana che, dopo le collaborazioni prestigiose con IRAMA e JOVANOTTI, arriva in radio con il nuovo singolo TOUT VA BIEN, disponibile da venerdì 15 per tutte le radio e su tutte le piattaforme digitali via Virgin Records/Universal Music Italia.

Canta in italiano e in francese, EPOQUE, nel suo nuovo singolo TOUT VA BIEN, brano uptempo tutto da ballare in cui le sonorità afro e il ritmo dance fanno da cornice ad un ritornello estivo, irresistibile e non privo di significato:

“Nel brano quando canto “Tout va bien con te” è come se rassicurassi la bambina che vive ancora dentro di me che, nonostante tutto, andrà tutto bene alla fine.

“Tout va bien”, che in italiano significa “va tutto bene”, è una frase semplice, di tutti i giorni, ma che possiede un grande effetto positivo ed è diventato quasi un mantra per me” Racconta Epoque, giustificando così la scelta di una sua foto da bambina per la copertina del singolo.

La scena urban italiana è pronta ad aprire un nuovo entusiasmante capitolo con la musica di EPOQUE, una vera e propria ventata di aria fresca che torna in radio dopo Boss (Io&Te), un successo radiofonico da milioni di stream accumulati sul web.

BIOGRAFIA

Janine Tshela Nzua, vero nome dell’artista di origine congolese, è nata a Torino e cresciuta tra Parigi e Bruxelles, prima di stabilirsi nel capoluogo piemontese, dove ha frequentato le scuole.

Il suo stile è personalissimo: i testi conscious, in cui mischia l’italiano con il francese e il lingala (la lingua della Repubblica Democratica del Congo), uniti a un incontro tra musicalità e ritmiche afro, danno un respiro internazionale ai suoi brani.

La sua musica è spesso legata ad un messaggio e i testi parlano di storie e vicende che non riguardano solo la sua vita personale, ma anche persone o conoscenti immaginari in cui cerca di immedesimarsi per raccontare temi sociali.

Fra le sue ispirazioni (e influenze musicali) ci sono grandi artiste come Mary J. Blige, Janet Jackson e Lauryn Hill ma anche personaggi ‘spartiacque’ come Naomi Campbell che hanno lasciato un segno indelebile nell’immaginario pop mondiale.

Il 7 ottobre 2020 pubblica “Petite”, il suo primo singolo ufficiale che ottiene un buon riscontro e la porta a firmare il primo contratto con una major (Universal Music Italia/Virgin Records).

Sono seguiti “Boss (Io & Te)”, successo radiofonico e da milioni di stream accumulati che ha fatto conoscere l’artista al grande pubblico, “Cliché” “Obligè” con Axell e “Aposto”, che ha avuto la sua première addirittura sull’emittente inglese BBC Radio 1Xtra.

Di recente ha duettato con Irama all’interno del suo disco nel brano “Moncherie” e con Lorenzo Jovanotti ne “La Primavera Rmx”, che Epoque canterà anche sul palco in una delle date del “Jova Beach Party”.