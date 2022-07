Arriva in Italia per la prima Ali Gatie

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Arriva in Italia per la prima volta l’artista canadese di origine irachena ALI GATIE il prossimo 13 ottobre 2022 ai Magazzini Generali di Milano, tappa di un tour che partirà il 28 settembre al Vega di Copenaghen e toccherà le principali città europee e degli Stati Uniti, e si conclude il 17 dicembre 2022 all’Aladdin Theatre di Portland.

Gatie ha recentemente pubblicato un nuovo singolo intitolato “IDK” che ha già registrato oltre 2 milioni di stream Spotify e il video 653.000 visualizzazioni YouTube.

“IDK” è arrivata sulla scia di brani toccanti come “Crying in the Rain” e “Perfect”, e quest’ultimo ha già raccolto quasi 17 milioni di stream in soli tre mesi.

Il cantautore di Toronto, Mississauga, inizia la sua reale carriera nel 2018 con una serie di progetti autoprodotti che lo hanno portato alla conquista di una fan base globale, raggiungendo poi il primo successo con il singolo “Moonlight”, toccando i 57 milioni di visualizzazioni su YouTube.

È arrivato alla ribalta nel 2019 con il singolo “It’s You” che è diventato virale raggiungendo la top 10 delle classifiche in Malaysia (con il primo posto), Nuova Zelanda e Singapore, certificato Doppio Disco Di Platino per ave venduto più di 2 000 000 di copie in suolo statunitense. Il singolo ha anticipato l’album di debutto “You”, uscito l’8 novembre 2019.

A gennaio 2020 il Disco di Platino “What If I Told You That I Love You” ha esordito nella top 10 delle classifiche in Austria, Germania e Svizzera diventando il suo maggiore successo europeo. Mentre nel marzo 2021 ha pubblicato il secondo disco “The Idea of Her”, che include collaborazioni con Marshmello, Ty Dolla Sign e Tate McRae.

Dall’animo romantico e profondo, Ali Gatie non esita nel scrivere riguardo i grandi argomenti che hanno sempre consumato i grandi artisti: concetti come l’amore e la devozione sono alcuni temi che spesso riporta in vita.

Il suo suono mina l’area fertile in cui R&B e pop contemporaneo si mixano perfettamente grazie ad una espressività pulita e diretta racchiusa in una scrittura contemporanea dai suoni di nuova generazione.

Hit come la lettera d’amore acustica di “It’s You” e l’EP “The Idea of ​​Her” dimostrano quanto possa essere toccante un tale approccio: condivide in questo modo le sue emozioni nella speranza che gli ascoltatori si vedano riflessi nelle sue canzoni. E i suoi fan, The LISNers, si sono legati a queste canzoni in un modo totalmente profondo.

I biglietti saranno disponibili in anteprima su My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 21 luglio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di venerdì 22 luglio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com .

PREZZI BIGLIETTI:

Posto Unico: € 23,00 + diritto di prevendita

ULTIMATE MEET & GREET

€ 121,45

Il pacchetto comprende:

Un biglietto per il concerto con ingresso anticipato

Meet&Greet con Ali Gatie

Possibilità di fare una foto con Ali Gatie

Follow al tuo profilo dalla pagina instagram THELISNERS*

Oggetto autografato

Poster del tour in edizione limitata

Articolo di merchandising esclusivo per gli acquirenti del pacchetto VIP

Laminato VIP commemorativo

Personale addetto al check-in in loco

EARLY ENTRY

€ 71,45

Il pacchetto comprende:

Un biglietto per il concerto con ingresso anticipato

Articolo di merchandise esclusivo per gli acquirenti del pacchetto VIP

Laminato VIP commemorativo

Personale addetto al check-in in loco

BIGLIETTI DISPONIBILI IN PREVENDITA MY LIVE NATION

DALLE ORE 10 DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022

VENDITA GENERALE

DALLE ORE 10 DI VENERDÌ 22 LUGLIO 2022