Al Padova Pride Village Michela Murgia e Veronica Pivetti

Il Padova Pride Village inizia il mese di agosto alla Fiera di Padova con una programmazione tutta al femminile.

Mercoledì 1 agosto Michela Murgia aprirà la settimana mercoledì 3 agosto con lo spettacolo dal lei iscritto e interpretato “Dove sono le donne?”, mentre a chiuderla ci penserà Veronica Pivetti, al festival in qualità di scrittrice, per presentare il suo “giallo messicano” “Tequila bang bang”.

Venerdì 5 agosto si terrà un dibattito dedicato al turismo inclusivo, moderato da Roberto Rafaschieri che vedrà protagonisti Biancamaria Furci, Margherita Colonnello, e la redazione di “Proud Travelers”.

Tutte le sere, inoltre, saranno animate da spettacoli, DJ Set e party organizzati con le principali realtà del divertimento italiano.

­Michela Murgia “Dove sono le donne?”

mercoledì 3 agosto

­

Il Padova Pride Village inizia il mese di agosto all’insegna del teatro ospitando, mercoledì 3 agosto, la scrittrice, drammaturga, critica letteraria e opinionista televisiva Michela Murgia, in scena il monologo, da lei scritto e interpretato, “Dove sono le donne?”.

Se, ipotizza l’autrice, arrivassero gli alieni e cercassero di farsi un’idea del genere umano guardando ai luoghi della rappresentazione pubblica, probabilmente penserebbero che un virus misterioso abbia colpito tutte le persone di sesso femminile d’Italia, rendendole mute o incapaci di intendere e volere.

Il governo, i dibattiti televisivi e le prime pagine dei quotidiani traboccano di interventi maschili. Eppure, le donne non sono una sottocategoria socioculturale ma più della metà del genere umano.

“Dove sono le donne?” è un testo lucido e impegnato in cui Michela Murgia porta per la prima volta in teatro il suo punto di vista sulla ‘questione femminile’, che vuole superare per sempre gli angusti confini delle quote rosa.

La serata si concluderà con la musica di Missy J Light che unisce hip hop, R&B e trap.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita saltafila. Rimangono validi quelli acquistati in occasione dell’evento, poi rinviati, del 13 luglio

[Ingresso 7 € dalle 19:30 alle 23:30, gratuito dalle 23:30 alle 02:00]

Dance night con Moira DJ

giovedì 4 agosto

­

Nella serata di giovedì 4, dopo l’Aperiradio, momento di infotainment condotto da Giusva, speaker di Radio Wow e Lorenzo Bosio, direttore artistico del Festival, inizieranno le sfide di “Piazza Village”, talent giocoso all’insegna del divertimento per scoprire nuovi cantanti, entertainer o semplicemente abili giocatori.

In attesa della disco night, gli ospiti avranno inoltre a disposizione sette punti bar, per un aperitivo o un after dinner, un’enoteca e una caffetteria. Per cenare potranno scegliere tra cucina fusion, primi e grigliate, tartare di pesce, pizzeria e paninoteca.

Il giovedì targato Padova Pride Village proseguirà con Moira DJ. Attiva dal 1989 come resident in locali di Vercelli e Novara, Moira ha lavorato in Piemonte, Lombardia, Veneto.

Ha collaborato con agenzie milanesi facendo serate nel centro e sud Italia, tornando in Veneto al Boom di Vicenza, al Principe Azzurro di Verona collaborando e poi con organizzazioni gay – friendly in tutta la penisola.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 21:00; 3€ dalle 21:00 alle 2:00]

­Un turismo inclusivo e “orgoglioso”

venerdì 5 agosto

­

Sarà un turismo inclusivo e “orgoglioso” quello di cui si discuterà venerdì 5 agosto al Pride Village: una modalità di fruizione della bellezza e ricchezza del patrimonio culturale e ambientale, che sia accessibile e fruibile a ogni persona, e che contribuisca a creare benessere sociale e valore economico diffuso.

Per approfondire l’argomento, il Festival ha invitato Biancamaria Furci, attivista per la «liberazione dei corpi» e caporedattrice del portale di divulgazione intersezionale “Bossy”, la redazione di “Proud Travelers”, realtà impegnata nella diffusione e nella promozione di un turismo inclusivo e accessibile, in grado di superare barriere fisiche e culturali, e Margherita Colonnello, assessora al sociale a Padova; Il dibattito sarà moderato da Roberto Rafaschieri, giornalista del Mattino di Padova e co-fondatore di indig, agenzia specializzata in comunicazione inclusiva e accessibile.

Al termine, il palco esterno di animerà con la dance night tutta al femminile di “Chica Presents Lesweek” che vedrà in consolle Roberta Orzalesi, con una selezione pop house commerciale, e dalla fiorentina DJ Debs.

Nel Palaclub a scaldare il dancefloor ci penserà invece Gianluca Pacini, radio broadcaster, deejay e visual DJ di Radio Company.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 21:00; 8€ dalle 21:00 alle 4:00]

­Veronica Pivetti presenta “Tequila bang bang”

sabato 6 agosto

­

Il Festival LGBTQ+ chiuderà la prima settimana agostana, sabato 6 agosto, con un’altra straordinaria protagonista dello spettacolo, Veronica Pivetti, al Village in qualità di scrittrice per presentare “Tequila bang bang” (Mondadori), un “giallo messicano” che, pur grondando di sangue, massacri, cervelli spappolati, occhi infilzati col tacco 13 in un crescendo splatter da far invidia a Tarantino, ha un effetto inaspettato: mette di buon umore.

Veronica Pivetti, classe 1965, è attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e radiofonica. È conosciuta dal grande pubblico per il film di Verdone “Viaggi di nozze”, la conduzione insieme a Raimondo Vianello ed Eva Herzigova del Festival di Sanremo e molte fiction di successo, fra cui “Commesse”, “Il maresciallo Rocca”, “Provaci ancora Prof!” e “La ladra”. Per Mondadori ha pubblicato “Ho smesso di piangere” (2012), “Mai all’altezza” (2017) e “Per sole donne” (2019).

I cancelli del Village apriranno, come di consueto, alle 19.30 con la musica e il gossip dell’Aperiradio di Giusva e Lorenzo.

Dopo il talk sul palco interno prenderà il via il party organizzato con Teekanne Ancona. Nel Palaclub climatizzato il funky bass di Nikos farà da apripista al set a base di deep house di Giusy Consoli, ideatrice dei teadance più noti e discussi d’Italia, “Les Folies de Pigalle” di Reggio Emilia.

[Ingresso gratuito dalle 19:30 alle 21:00; 8€ dalle 21:00 alle 23:30; 18€ dalle 23:30 alle 4:00 con prima consumazione inclusa]



Informazioni

­

La XV edizione del Padova Pride Village è organizzata con il patrocinio del Comune di Padova. Partner sono Anima, bitHOUSEweb, Flexo, Trash&Chic. Allestimenti: Cobra, Ferraro. Sponsor: Coca Cola, Comunian, Carrera, Stabilo Boss, Virgo. Media partner: Radio Wow.

Il Pride Village si trova all’interno del Polo Fieristico di Padova con accesso da via Rismondo, Ingresso M – Padiglione 8. Le aree parcheggio sono accessibili da via Rismondo (Porta L- Ingresso M). Inoltre, sono presenti diverse aree in via Goldoni, via Berlinguer e via Piccinato (strisce blu gratuite dalle 20.00 alle 8:00).

I ticket di accesso potranno sempre essere acquistati all’arrivo in Fiera, all’ingresso, il giorno stesso. Grazie alla collaborazione con Ticketmaster, sono disponibili anche in versione “prevendita saltafila” online.

Grazie all’accordo con Aps Holding, è disponibile per il pubblico del Village il parcheggio di via Goldoni a costo agevolato: Biglietto a serata (dalle 18:00 alle 6:00): 2,50 €; Abbonamento per tutta la durata del Festival, dalle 18:00 alle 6:00, 25€