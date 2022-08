Villabanks svelata la tracklist del nuovo album

Share Facebook

Il rapper più irriverente della scena italiana ci ha abituati da tempo alla sensibilizzazione della sfera sessuale.

Vista come una sorta di divertissement per ragazzi e non solo, VillaBanks è forse il primo della sua generazione che cerca di fare in modo che il sesso diventi anche una vera tematica sociale.

Cresce l’attesa per l’uscita del suo nuovo album “SEX FESTIVAL” (SideOut/distribuito da Virgin Records Italia), in arrivo venerdì 2 settembre e di cui l’artista ha svelato oggi, lunedì 22 agosto, anche la tracklist: 10 tracce arricchite dalla partecipazione di ospiti della scena urban e indie italiana, dalle speciali collaborazioni con Ariete, Lil Kvneki e Tananai, al coinvolgimento di nuovi talenti come D’Amore, Heartman ed Eleonora.

Questa la tracklist completa:

SIDE A

SOLE DI FINE ESTATE (prod. DST, UNFAZZED, LINCH)

INSIEME feat. ARIETE (prod. LINCH)

QVID (prod. WINNIE, LINCH)

JAMAICA feat. LIL KVNEKI (prod. WINNIE, LINCH)

DALLA FINESTRA (prod. WINNIE, LINCH)

SIDE B

NOTTE D’AMORE feat. D’AMORE (prod. WINNIE, LINCH)

FIDUCIA feat. HEARTMAN (prod. WINNIE, LINCH)

ESSERE ME feat. TANANAI (prod. WINNIE, LINCH)

GIOCATTOLO feat. ☆ ELEONORA ☆ (prod. JOE MIKE, LINCH)

RUSSIAN CREAM II (prod. WINNIE, LINCH)

“SEX FESTIVAL” non è solo un prodotto discografico ma anche un vero e proprio evento che si terrà domenica 4 settembre a PADOVA. Una giornata unica e speciale in cui si alterneranno panel e confronti con esperti che affronteranno più tematiche legate al mondo del sesso.

“Mi sento profondamente fiero e appagato – commenta VillaBanks – da quello che abbiamo fatto. ‘Sex Festival’ è l’inizio di un viaggio nuovo, il primo capitolo di una storia alla quale mi auguro parteciperete tutti.”

L’obiettivo del viaggio? La volontà di rappresentare più forme di libertà, l’amore per la vita e i valori fondamentali che ognuno di noi riconosce come tali, cercando di educare soprattutto i ragazzi più giovani alla sessualità e all’affettività.

L’album “SEX FESTIVAL” sarà disponibile in formato fisico soltanto in vinile nero standard ed edizione speciale limitata e colorata (con gadget e biglietto d’ingresso all’evento di domenica 4 settembre), disponibile in pre-order al link https://shop.universalmusic.it/products/villabanks-sex-festival-box-lp-evento-esclusivo.

Anticipato dal singolo “Sole Di Fine Estate” – disponibile al link https://villa.lnk.to/sdfe – il nuovo progetto segue l’EP “La Filosofia” (SideOut/distribuito da Virgin Records Italia), in streaming e digitale al link https://villa.lnk.to/lafilosofiaout/.

Il progetto, realizzato con la preziosa collaborazione dell’inseparabile producer Linch, è formato da cinque brani che rispecchiano la libertà del rapper nella vita così come nell’arte, spaziando tra temi, sonorità e generi musicali diversi.

Vieri, aka VillaBanks, ha 21 anni, vive attualmente a Milano ed è un cantante Urban. Cittadino del mondo, viene influenzato da vari generi musicali che riporterà nelle sue produzioni artistiche.

Dopo 3 mixtape prodotti con Linch, con il quale fa squadra fissa ancora oggi, nel 2018 esce il suo primo singolo “9 mesi” e nel giro di pochi mesi riesce a farsi notare e creare attorno a lui una fanbase di fedeli “organica” senza utilizzare nessun tipo di promozione.

Nel 2019 arrivano ancora altri singoli e man mano i suoi temi sensuali, passionali e carnali passano dall’italiano all’inglese per poi arrivare allo spagnolo e finire al francese. A settembre 2019 pubblica il suo primo album “NON LO SO”, prodotto interamente da Linch, che contiene il brano “Candy” certificato disco di platino, e nel 2020 arrivano anche il secondo e il terzo disco, a gennaio “Quanto Manca” e a ottobre “El Puto Mundo”, che contiene il singolo di successo “Pasticche” feat. Capo Plaza, certificato platino, dopo aver superato i 23 milioni di stream su Spotify ed essere ancora stabile in top 120 dei brani più ascoltati in Italia, e il feat. con Rosa Chemical nel brano “Succo di bimbi”.

A febbraio 2021 esce il singolo “Il Doc” feat. Papa V, scritto in occasione di San Valentino e inserito in “Filtri”. Ad aprile l’artista collabora con Guè Pequeno e Greg Willen al brano “Marvin Vettori – The Italian Dream”, inno che ha accompagnato il campione di MMA Marvin Vettori sull’ottagono dell’UFC contro Kevin Holland.

A luglio esce il doppio album “FILTRI + NUDO”, che è stato certificato disco d’oro (dati diffusi da Fimi/GfK Italia), come il singolo estratto “Rompo” feat. Boro Boro, anch’esso oro.

Ad oggi VillaBanks è riuscito a conquistare più di 1,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 100 milioni di stream totali solo con l’ultimo album “Filtri + Nudo” (e più di 49 milioni solo con “El Puto Mundo”), oltre 92 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 660.000 follower su Instagram e, grazie ai suoi “switch” nei brani tra diverse lingue, ha suscitato interesse anche nei mercati internazionali. VillaBanks, inoltre, è stabile tra i 30 artisti più ascoltati in Italia sulla Spotify Charts Weekly Top Artists.