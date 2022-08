Le Blackpink con il singolo “Pink Venom”

Share Facebook

Lisa, Jisoo, Jennie e Rosé non hanno tradito le attese! Le Blackpink hanno debuttato direttamente alla prima posizione della classifica singoli globale di Spotify con il nuovo singolo “Pink Venom”.

Si tratta del primo gruppo femminile a raggiungere tale obiettivo a livello mondiale. Inoltre, hanno infranto il record come artiste femminili per aver raggiunto più velocemente con il loro video le 100 milioni di visualizzazioni.

Il loro secondo album in studio, “Born Pink”, uscirà venerdì 16 settembre in tutto il mondo ed è uno degli album internazionali più attesi dell’anno.

L’album è già disponibile per il pre-order e uscirà in formato fisico in edizione BoxSet Rosa (esclusiva per il D2C Universal) e Boxset nero.

Per celebrare questo comeback, è iniziata la campagna “LIGHT UP THE PINK” in tutto il mondo da New York a Londra fino a Rio. In cinque continenti, alcune importanti strutture si sono illuminate di rosa e delle proiezioni digitali sono apparse in alcuni fra i monumenti più iconici fra cui il Brooklyn Bridge, Marble Arch a Londra e la Tokyo Tower.

Interscope Records ha collaborato con la piattaforma LANDMRK per creare un’esperienza interattiva da cellulare. La piattaforma contiene una mappa brandizzata con 500 hotspots in cui i fan del gruppo, i BLINKs, possono accedere fisicamente per disvelare contenuti digitali esclusivi della girlband.

Le locations e i monumenti coinvolti nell’operazione LIGHT UP THE PINK sono evidenziati in una mappa digitale.

Le Blackpink hanno anche annunciato un grande tour mondiale, il “Born Pink Tour”, che partirà ad ottobre da Seoul (Corea del Sud), per poi trasferirsi negli Stati Uniti con varie tappe, in Europa a Londra, Barcellona, Colonia, Parigi, Berlino, Amsterdam e proseguire infine nel 2023 in Asia, Arabia Saudita, Singapore e Nuova Zelanda. Si prevede che il tour mondiale vedrà, a livello di pubblico, oltre un milione e mezzo di partecipanti.

Il nuovo album “Born Pink” farà seguito a “THE ALBUM”, uscito nel 2020 e che conteneva le hit “How You Like That” e “Ice Cream” in collaborazione con la superstar Selena Gomez (arrivato alla posizione #2 della Billboard 200 e della classifica dei singoli inglese, vendendo oltre 1.4 milioni di copie e facendo delle Blackpink l’unica girlband coreana ad aver superato il milione di unità vendute. Ora con il nuovo album “Born Pink” sono pronte a riscrivere la storia.

Sono l’unico gruppo femminile a essere apparso sulla copertina di Rolling Stone, dopo le Spice Girls e le Destiny’s Child.Sono anche le artiste con il maggior numero di iscritti al loro canale YouTube, la girlband con un disco alla posizione più alta negli ultimi 10 anni e la prima girlband coreana in assoluto a cantare al Coachella. Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa cantano, ballano, sono icone del fashion, mostrando doti di immensa versatilità. Durante la loro carriera hanno collaborato con artiste quali Dua Lipa e Lady Gaga.