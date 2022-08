Il grande ritorno live in Italia dei Coldplay

Share Facebook

La mattina dopo aver completato la trionfale serie di sei serate da tutto esaurito al Wembley Stadium di Londra, i Coldplay hanno annunciato altri spettacoli negli stadi europei per il loro Music Of The Spheres World Tour nell’estate del 2023.

Le date includono le prime visite del tour in Portogallo, Spagna, Italia, Svizzera, Danimarca e Paesi Bassi, oltre agli spettacoli nel Regno Unito a Manchester e Cardiff.

Dopo sei anni dagli ultimi indimenticabili concerti in Italia del 3 e 4 luglio 2017 a Milano allo Stadio San Siro, la band capitanata da Chris Martin tornerà quindi in Italia nell’estate 2023 per tre date:

· 21 giugno · Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

· 25 & 26 giugno · Milano, Stadio San Siro

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 24 agosto 2022. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di giovedì 25 agosto 2022 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.

Guarda il trailer del tour:

Da quando il tour da record della band è iniziato in Costa Rica nel marzo 2022, sono stati venduti più di quattro milioni di biglietti per le date in America Latina, Nord America ed Europa con recensioni entusiastiche sia da parte dei numerosi fan che della critica.

Il tour è stato anche acclamato per la sua serie rivoluzionaria di iniziative di sostenibilità che includono uno spettacolo alimentato al 100% da energia rinnovabile in quasi tutte le località; il primo sistema di batterie da viaggio al mondo (composto da 40 batterie per auto elettriche BMW); power bike e piste da ballo cinetiche che consentono ai fan di aiutare ad alimentare lo spettacolo; pannelli solari e turbine eoliche in ogni sede; un impegno a ridurre del 50% le emissioni dei tour; incentivi per incoraggiare i fan a viaggiare con il trasporto verde; e un albero piantato per ogni biglietto venduto. Informazioni complete su sustainability.coldplay.com.

Le nuove città del tour sono state anticipate tramite il nuovo video della band per Humankind (tratto dal loro album Music Of The Spheres), presentato in anteprima la scorsa settimana. Il video ha anche accennato a ulteriori spettacoli programmati per il sud-est asiatico e il Nord America.

INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI

Limite di acquisto biglietti: il limite di acquisto biglietti per cliente è di 4 biglietti durante la presale e di 6 biglietti in vendita generale.

Pacchetti VIP: saranno disponibile sia durante la presale che la vendita generale le seguenti tipologie di Pacchetti VIP.

HIGHER POWER Early Entry:

• Biglietto di Prato

• Ingresso anticipato prima dell’apertura generale dei cancelli

• Bracciale ufficiale Coldplay eco friendly

• Gift Coldplay ecosostenibile

• Check-in e staff dedicato

COLORATURA Hot Ticket:

• Un biglietto di 1° Settore Numerato

• Bracciale ufficiale Coldplay eco friendly

• Gift Coldplay ecosostenibile

• Check-in e staff dedicato

BIUTYFUL Hot Ticket:

• Un biglietto di 2° Settore Numerato

• Laminato e cordino ufficiale Coldplay eco friendly

• Gift Coldplay ecosostenibile

• Check-in e staff dedicato

MY UNIVERSE Lounge (disponibile solo nelle date di Milano)

• Posto a sedere di 1° Settore Numerato

• Accesso alla My Universe Lounge che include:

Catering a buffet prima dello show con cocktail di benvenuto e open bar con birra, vino e soft drinks

Bracciale eco friendly della My Universe Lounge

Gift Coldplay ecosostenibile

Opportunità di scattare una foto ricordo davanti alla My Universe Lounge

Staff e check in dedicato

Cambio nominativo

I biglietti per gli show saranno nominali, e sarà necessario mostrare un documento di identità corrispondente al nome riportato sul biglietto per poter accedere all’evento.

Sarà possibile effettuare il cambio nominativo seguendo le modalità indicate sul rispettivo sito internet della biglietteria ufficiale (Vivaticket, Ticketmaster o Ticketone), presso la quale si è effettuato l’acquisto. Per maggiori informazioni consulta le relative pagine delle biglietterie ufficiali:

· Vivaticket

· Ticketmaster

· Ticketone

CALENDARIO DELLE NUOVE DATE ANNUNCIATE:

17 maggio – Estádio Cidade de Coimbra – Coimbra, PORTUGAL

24 maggio – Estadi Olímpic Lluís Companys – Barcelona, SPAIN

25 maggio – Estadi Olímpic Lluís Companys – Barcelona, SPAIN

31 maggio – Etihad Stadium – Manchester, UK

01 giugno – Etihad Stadium – Manchester, UK

06 giugno – Principality Stadium – Cardiff, UK

21 giugno – Stadio Diego Armando Maradona – Naples, ITALY

25 giugno – Stadio San Siro – Milan, ITALY

26 giugno – Stadio San Siro – Milan, ITALY

01 luglio – Stadion Letzigrund – Zurich, SWITZERLAND

05 luglio – Parken – Copenhagen, DENMARK

06 luglio – Parken – Copenhagen, DENMARK

08 luglio – Ullevi – Gothenburg, SWEDEN

09 luglio – Ullevi – Gothenburg, SWEDEN

15 luglio – Johan Cruijff ArenA – Amsterdam, NETHERLANDS

16 luglio – Johan Cruijff ArenA – Amsterdam, NETHERLANDS