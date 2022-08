Acieloaperto live Brunori SAS

Share Facebook

Dopo i sette indimenticabili concerti che hanno ammaliato il numeroso pubblico, la rassegna romagnola si prepara ad accogliere BRUNORI SAS per l’appuntamento finale di questo speciale decennale

Il decennale di acieloaperto giunge alle battute conclusive, celebrando la sua ultima festa per questa spettacolare edizione 2022.

Dopo gli incredibili show di Amyl and The Sniffers, KOKOROKO, Flaming Lips e i sold out di Nu Genea, Ben Harper & The Innocent Criminals e COSMO la rassegna romagnola è pronta a chiudersi con un ultimo appuntamento finale d’eccezione in arrivo il 28 agosto con l’atteso live pomeridiano di BRUNORI SAS nella nuova meravigliosa cornice del Parco Fluviale “Giorgio Zanniboni” di Santa Sofia (FC): un vero e proprio “museo a cielo aperto” in cui spegnere l’ultima candelina di questa indimenticabile edizione.

Domenica 28 agosto Dario Brunori – che ha recentemente pubblicato i lavori Baby Cip! e Cheap! – porterà in scena uno spettacolo unico per continuare a condividere la sua musica e la leggera poetica che da sempre lo contraddistingue.

Prima di lui sul palco l’artista pugliese Galea, Sandri – giovane artista cesenate dal cuore vintage – la cantautrice e polistrumentista romagnola Denise Battaglia.

PROGRAMMA:

Ore 15:00 – Apertura venue

Ore 16.00 – Denise Battaglia + Sandri + Galea

Ore 18:00 – BRUNORI SAS

IL CALENDARIO COMPLETO

16/06 AMYL AND THE SNIFFERS

opening act: Not Moving LTD, Chronics

ROCCA MALATESTIANA @CESENA

12/07 KOKOROKO

opening act: Savana Funk, Devon Miles Project

ROCCA MALATESTIANA @CESENA

27/07 MEZERG + POP X – Annullato

opening act: Doansai

ROCCA MALATESTIANA @CESENA

29/07 NU GENEA + LNDFK – Sold Out

ROCCA MALATESTIANA @CESENA

02/08 FLAMING LIPS

opening act: Mondaze, Clever Square

VILLA TORLONIA @SAN MAURO PASCOLI (FC)

03/08 BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS – Sold Out

opening act: il Muro del Canto, Lomii, Corner in Bloom

VILLA TORLONIA @SAN MAURO PASCOLI (FC)

09/08 COSMO – Sold Out

opening act: cmqmartina, Ibisco

ROCCA MALATESTIANA @CESENA

28/08 BRUNORI SAS

opening act: Galea, Sandri, Denise Battaglia

PARCO FLUVIALE @SANTA SOFIA (FC)

► Biglietti disponibili su www.ticketone.it

Il 2022 è un anno di importanti ricorrenze per la musica italiana ed è in questa cornice di realtà “resistenti” che si colloca la preziosa rassegna musicale romagnola Acieloaperto, pronta a spegnere ben 10 candeline.

Se il 2012 fu un anno fertile per la scena musicale nostrana, non è scontato che contesti come quello di Acieloaperto siano ancora in pista a due lustri di distanza e che, soprattutto, godano ancora dell’entusiasmo dei primi giorni.

Il carburante di questa isola felice – che ha trovato casa prima negli splendidi contesti storici della Rocca Malatestiana di Cesena e di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC) e da quest’anno anche al Parco Fluviale di Santa Sofia (FC) – continua ad essere la musica di ogni provenienza, caratterizzata da un minimo comune denominatore fatto di qualità senza tempo, così come la forza di un collettivo di persone accomunate ancora oggi da quella passione che li ha portati a mettersi in gioco per portare una proposta alternativa alle mode del momento.

Il claim scelto per rappresentare questa memorabile edizione è “Together sounds better” e incarna perfettamente l’attitudine che da due lustri anima l’Associazione Retropop Live nell’organizzare eventi che uniscono le persone in quella emozionante dimensione parallela che si crea durante i concerti.

La line-up disegnata per il decennale si muove dal 16 giugno al 28 agosto attraverso territori sonori variopinti spaziando dal rock esplosivo di AMYL AND THE SNIFFERS (16 giugno) che presenteranno il nuovo album “Comfort to me”, all’afro-beat del collettivo KOKOROKO (12 luglio), che da Londra porterà sul palco della Rocca Malatestiana un suono nutrito di strumenti a fiato e percussioni che attinge alle radici dell’Africa occidentale e ai colori della Inner London.

Il 27 luglio è la volta di MEZERG, nuovo fenomeno del french touch pioniere del suono e della sperimentazione, capace di concepire un’unione organica di classico, acustico ed elettronico, e dei nostrani POP X; si prosegue con la meticolosa ricerca musicale dei NU GENEA (29 luglio) in versione full band insieme alla producer e songwriter italo-tunisina LNDFK che tra jazz, trame orientali, beats elettronici, e melodie dreamy sarà ospite della band per questo speciale spettacolo live.

Ad agosto la rassegna si sposta in quel di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC) prima con i FLAMING LIPS (2 agosto) attesissimi a tre anni dall’ultima esibizione in Italia per presentare il nuovo lavoro American Head, e l’indomani (3 agosto) con BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS, finalmente sul palco di Acieloaperto per recuperare il sold-out registrato ben due anni fa in occasione del primo annuncio.

Il 9 agosto torna in scena la musica nostrana con il travolgente live di COSMO, da sempre manifesto della voglia di ballare, cantare, abbracciarsi e divertirsi, mentre la chiusura di questa gloriosa edizione è affidata a BRUNORI SAS (28 agosto): tra i massimi esponenti dell’attuale scena cantautorale, Dario Brunori inaugura una nuova location per la rassegna romagnola, quel parco Parco fluviale “Giorgio Zanniboni” di Santa Sofia (FC) che incanta per il connubio tra arte e paesaggio, un vero e proprio “museo a cielo aperto” in cui spegnere l’ultima candelina di questa indimenticabile edizione.

La rassegna

Organizzata dall’associazione culturale Retropop Live nella splendida Rocca Malatestiana di Cesena e nella suggestiva Villa Torlonia di San Mauro Pascoli (FC), la manifestazione ha portato sui palchi di questi magici luoghi artisti del calibro di Eels, Calexico, Black Rebel Motorcycle Club, Xavier Rudd, Belle and Sebastian, Mark Lanegan, Niccolò Fabi, Gogol Bordello, solo per citarne alcuni. Ha i patrocini dei comuni di Cesena e San Mauro Pascoli, e della regione Emilia Romagna.

L’associazione culturale Retro Pop Live è attiva sul territorio cesenate e romagnolo da quasi un decennio. Ha operato in numerosi locali e rock-club del territorio, organizzando concerti e distinguendosi per la proposta artistica che spazia all’interno del rock alternativo in tutte le sue sfaccettature.