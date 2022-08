Rhove “Shakerando” è ora certificata 4 volte Platino

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Il successo di Rhove è inarrestabile. Il rapper, partito dalla provincia (Rho), ha raggiunto il successo negli ultimi mesi con la pubblicazione di vari singoli e dell’EP “Provinciale”, disponibile via Milano Ovest/Virgin Records su tutte le piattaforme.

La hit “Shakerando” è ora certificata 4 volte Platino (FIMI) e l’artista è stato selezionato dal programma “Radar Global” di Spotify fra i 10 giovani talenti a livello internazionale.

Un grande riconoscimento che proietta il rapper verso una carriera internazionale.

“Shakerando” ha accumulato 76 milioni di stream solo sulla piattaforma Spotify, mentre i brani dell’artista hanno raggiunto, considerando tutte le piattaforme, la cifra record di 463 milioni di stream.

Ora la sua immagine appare su un grande schermo che celebra i 10 nuovi talenti a livello globale di Spotify “Radar” a Times Square a New York.

RHOVE

RHOVE, classe 2001, ha iniziato a rappare fin da piccolo, esibendosi nei centri sociali e nelle discoteche. Si contraddistingue per la sua personalità e stile musicale atipici e innovativi. Innanzitutto, è un rapper “di provincia” e non “di periferia” come ama puntualizzare nei testi e nella sua musica.

Il suo nome d’arte è, infatti, un gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Samuel Roveda e la provincia di origine, Rho. “Ogni ragazzo di provincia si deve sentire rappresentato da me, io parlo per loro” – scrive sui social l’Artista.

Il successo arriva con la pubblicazione del primo singolo “Blanc Orange (na na na)”, inizialmente auto-pubblicato e in grado di ottenere subito oltre 300.000 visualizzazioni su YouTube. Seguono i singoli “Provincia”, “Corso Europa”, “Montpellier”, il duetto con Shiva “La Zone” (certificato Oro), “Jungle” e “Shakerando” che segna la prima collaborazione con il producer francese Voluptyk.

Sono usciti poi il suo secondo freestyle, “LAPROVINCE1” (certificato Oro), che ha fatto il boom di visualizzazioni su YouTube e raggiunto le prime posizioni della classifica italiana su Spotify, “Seignosse” e il brano “Cancelo” (Platino). È seguita la pubblicazione dell’EP “Provinciale” e i singoli “Compliquè” con Shiva e Ghali e “Copacabana” con Paky.

Il punto di forza di Rhove è proprio quello di superare i luoghi comuni della musica urban e rap, trasmettendo messaggi positivi, propositivi e di incoraggiamento.

“In zona un sacco di ragazzi da quando hanno visto che non è impossibile farcela si stanno dando da fare per riuscire anche loro in qualcosa” – scrive ancora il rapper e che in un altro tweet incoraggia anche a fare sport piuttosto che fare uso di droghe: “Ho scelto di rischiare la vita facendo sport estremi piuttosto che rischiarla con quelle puttanate delle droghe, l’adrenalina è la droga più potente”.

Rhove è un grande appassionato di sport: ama, infatti, il parkour e il surf (uno dei suoi segni distintivi è una muta da surf che ama esibire nei suoi videoclip).

La sua musica è contaminata da influenze urban francesi. Le sue ispirazioni musicali, infatti, sono i rapper e artisti francesi quali JUL, Stromae, SCH, Doria e artisti internazionali come Morad.

L’artista si è recentemente esibito il 28 giugno al concertone benefico organizzato da FEDEZ & J-AX, “Love Mi” in Piazza Duomo a Milano. Il 20 luglio ha anche aperto il concerto del suo idolo Stromae al Milano Summer Festival.