Marco Mengoni celebra con la community di TikTok il successo del tour

La musica arriva prima su TikTok, grazie alla capacità di scatenare il potere della creatività e di far nascere nuove connessioni tra artisti e una community sempre più ampia.

TikTok rappresenta un’opportunità straordinaria non solo per i nuovi talenti, ma anche per gli artisti affermati del panorama musicale.

La piattaforma, infatti, offre a tutti la possibilità di fare scoprire le proprie canzoni a milioni di utenti ogni giorno in un modo nuovo, più immediato, originale ed esclusivo.

Vogliamo presentare come artisti emergenti, affermati e nuovi talenti stanno utilizzando la piattaforma per raccontare la loro arte, ciascuno in modo unico e originale.

Il primo artista a cui dedichiamo il nostro Artist Spotlight è Marco Mengoni, uno dei cantautori italiani più conosciuti e amati dal pubblico.

“Ho sempre cercato di creare un rapporto speciale con il mio pubblico. Condividere la mia musica e i temi che mi sono più cari per me significa questo: creare un dialogo nuovo e unico con la community TikTok ricco di creatività e possibilità di scambio e confronto”. Dice Marco Mengoni.

Marco su TikTok

Il profilo del recordman della musica italiana – con 63 dischi di platino e oltre 1,5 miliardi di streaming e riconoscimenti internazionali – @marcomengoniofficial è stato aperto a giugno 2021 con il video del singolo “Ma Stasera”, che ha avuto sin da subito un grandissimo seguito in app e non solo.

Nei mesi successivi, tanti sono i format e trend nati dal profilo di Marco Mengoni che ben interpretano lo stile e il tone of voice della piattaforma: la community di TikTok ha avuto accesso alle prove del suo ultimo tour, ha ascoltato il suo dialogo con esperti sul futuro dei nostri mari in occasione dell’EarthDay, si è divertita con lui scoprendo le reaction ai video dei fan e della sua crew alla domanda “quanto vive un grillo?” oltre ad aver seguito e partecipato ai trend nati con le sue canzoni.

La musica di Marco su TikTok

Il rapporto con la community e la piattaforma è stato da subito caratterizzato da momenti unici e anticipazioni, come è stato per Cambia Un Uomo, il secondo singolo estratto dall’album Materia (Terra), e No Stress che – ad oggi – è stato utilizzato in circa 83.000 video.

La community di TikTok, dunque, ha avuto la possibilità di scoprire in anteprima estratti delle tracce, di lasciarsi ispirare per la creazione di video e di utilizzarli per le proprie creazioni.

Tra le canzoni di Marco più amate dalla community ci sono Guerriero, con oltre 26mila video creati utilizzando il suono, Mi Fiderò (feat. Madame) con oltre 16mila creazioni, Ma stasera usato per 16mila video.

LIVE esclusive

Uno degli strumenti distintivi della piattaforma sono le LIVE, molto utilizzate dagli artisti per regalare alla community dei contenuti o esibizioni esclusive, delle occasioni di dialogo o, come nel caso di Marco, delle sorprese ai fan.

Nel giorno del suo compleanno, il 25 dicembre 2021, Marco ha regalato alla community di TikTok una LIVE unica con le canzoni del suo album “Materia (Terra)”. L’evento #mengonixmaspecial è stato seguito da oltre 30mila persone.

Non solo, prima dell’inizio del suo ultimo tour, Marco Negli Stadi, l’8 giugno 2022 ha annunciato proprio durante una LIVE uno dei suoi ospiti per la data allo Stadio Olimpico di Roma: Gazzelle, che si è collegato LIVE con lui.

Anche in questo caso, la LIVE è stata molto seguita e ha raggiunto oltre 20 mila spettatori. Un estratto della LIVE è stato condiviso poi da Marco sul suo profilo.

Per celebrare il primo tour negli stadi, Marco ha coinvolto i suoi fan su TikTok per creare e condividere video con l’hashtag #MarcoNegliStadi (17.5 milioni di visualizzazioni fino a oggi) che hanno composto il primo video collettivo di un tour musicale: Marco negli Stadi Social Movie.

I contenuti ricevuti dalla community sono stati tantissimi come le emozioni che Marco ha saputo regalare durante i suoi ultimi concerti.

I video, condivisi su TikTok, sono stati poi selezionati e montati insieme, in un contenuto unico nel suo genere, che il pubblico potrà vedere in una LIVE esclusiva per TikTok il 2 settembre alle ore 20.