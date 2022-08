Harry Styles tona in Italia nel 2023

Share Facebook

A grande richiesta, Il Love On Tour della superstar internazionale Harry Styles prosegue con 19 nuovi spettacoli in Europa, oltre all’aggiunta di nuovi spettacoli in America.

A chiusura del tour, un imperdibile appuntamento in Italia, in una delle arene più grandi ed importanti d’Europa:

22 luglio 2023 · RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo)

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di giovedì 1 settembre 2022. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti aprirà dalle ore 10.00 di venerdì 2 settembre 2022 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati.

Un’occasione unica per celebrare l’amore dell’Italia verso Harry Styles, la superstar mondiale icona del pop che in appena 6 anni di carriera solista ha già conquistato gli stadi e le arene più importanti del mondo.

La RCF Arena

RCF Arena è una venue outdoor unica in Europa, progettata per grandi concerti e spettacoli di artisti provenienti da tutto il mondo. Si trova a Reggio Emilia, la città della Regione Emilia-Romagna, ponte tra il Mediterraneo e il Nord Europa. Una struttura permanente e attrezzata, unica per capienza, flessibilità, servizi, sostenibilità e sicurezza.

Un vero polo dell’entertainment su una superficie quasi totalmente erbosa, immerso in un grande parco urbano, con migliaia di nuovi alberi e piste ciclabili.

Il verde – insieme alla riqualificazione dell’area e alle soluzioni Carbon Zero – rendono RCF Arena un intervento ad alta sostenibilità.

Scopri di più sul sito ufficiale della venue.

RDS 100% Grandi Successi è radio partner ufficiale della data italiana

Prodotto da Live Nation, il tour di 83 date internazionali arriverà in 22 paesi con 44 serate programmate nelle più prestigiose location del Nord America, 13 spettacoli in tutta l’America Latina e 7 serate tra l’Australia e Nuova Zelanda – per poi concludersi con 19 date in Europa.

Reduce dal sold-out delle 43 date del tour dello scorso anno e delle due serate speciali a New York e Londra con lo spettacolo ‘’One Night Only’’ quest’anno, l’attesissimo tour legato all’uscita del suo ultimo album Harry’s House permetterà ai fan di addentrarsi nell’universo di Harry partecipando a numerose serate nelle più importanti città del mondo.

Le tappe europee del tour 2023 ufficializzeranno la prima volta di Harry Styles negli stadi al di fuori dei confini americani.

Harry Styles si è affermato come uno dei più grandi e influenti artisti della musica. Il 20 maggio scorso ha pubblicato il suo terzo disco, “Harry’s House”, che ha ottenuto il plauso della critica di tutto il mondo. L’album è entrato direttamente al #1 della classifica FIMI/GfK TOP OF THE MUSIC degli album e dei vinili più venduti della settimana, con il miglior debutto per un album internazionale in Italia dal 2021!

‘Harry’s House’ inoltre debuttato al #1 nella Billboard 200 degli Stati Uniti, la terza entrata consecutiva di Harry alla prima posizione, continuando così il suo record di artista maschile britannico ad entrare direttamente al #1 della Billboard 200.

“Harry’s House” ha anche registrato il maggior numero di vendite in una settimana di un artista solista maschile britannico, da quando Nielsen Music ha iniziato a tracciare le vendite elettronicamente nel 1991.

“Harry’s House” è stato anticipato dal singolo da più di 1 miliardo di stream “As It Was”, che è rimasto alla #1 dell’Ariplay radiofonico italiano per tre settimane consecutive! In vetta alle classifiche mondiali, il brano ha inoltre raggiunto: #1 della classifica globale di Spotify, di Apple Music e di Shazam, la #1 della classifica Hot100 di Billboard, #1 dell’Airplay radiofonico europeo, #2 della classifica italiana di Spotify e di Apple Music, #3 della classifica italiana di Shazam e della classifica FIMI/GFK dei singoli più venduti, e su TikTok conta 2,5 milioni di video.

Il secondo singolo estratto “Late Night Talking”, è al momento in rotazione radiofonica e si trova già nella Top 10 (#7) dei brani più trasmessi. Il brano ha inoltre raggiunto la Top 3 della classifica globale di Spotify e la Top 15 di quella italiana.

L’artista vincitore di Grammy con l’album di debutto “Harry Styles” è entrato nella Top 10 degli album più venduti dell’anno e ha registrato la più grande settimana di vendite di un artista maschile nella storia.

Il suo secondo album, “Fine Line”, ha raggiunto la vetta della Billboard 200 al momento dell’uscita, diventando il secondo album di Harry al #1 negli Stati Uniti, ed è entrato nella storia delle classifiche con la più grande settimana di vendite per un artista maschile solista nel Regno Unito da quando Nielsen Music ha iniziato a registrare i dati di vendita nel 1991.

Da quando ha lanciato la sua carriera da solista, ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui due Brit Award, un Grammy Award, un Ivor Novello Award, un American Music Award e molti altri in tutto il mondo, oltre a essere il primo uomo ad apparire da solista sulla copertina di Vogue Magazine.

Harry è altrettanto riconosciuto come incredibile performer dal vivo. I suoi spettacoli del Love On Tour sono stati rinviati a causa della pandemia e sono finalmente iniziati nel settembre 2021 a Las Vegas.

Alla fine dello scorso anno, Harry si è esibito in oltre 43 spettacoli in tutti gli Stati Uniti, ottenendo il plauso di fan e critica.

I suoi spettacoli sono ricchi di singoli di successo mondiale, tra cui Sign of the Times, Lights Up, Adore You, Watermelon Sugar e Kiwi. Harry è stato protagonista del leggendario Coachella Festival davanti a una folla di oltre 100.000 persone sia il 15 che il 22 aprile.

