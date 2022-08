Vale Lambo torna con il nuovo singolo “Last Night”

Share Facebook

Dopo aver dedicato ai suoi fan di sempre quella che è diventata a tutti gli effetti una vera e propria saga di freestyle, VALE LAMBO torna venerdì 2 settembre con il nuovo singolo “Last Night” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), disponibile da oggi, lunedì 29 agosto, in pre-save e al link https://bit.ly/3Cz8UhY e pre-add al link https://bit.ly/3wCyA9D.

Il brano apre le porte ad una nuova esplorazione musicale da parte del rapper, che, senza abbandonare il suo stile, lo contamina avvicinandosi a un sound afro house, trovando ispirazione anche da sonorità e approcci internazionali come quelli di Drake o Black Coffee.

Prodotta da Niko Beats e Prey Da Vinci, “Last Night” ci accompagna nel colpo di coda di quest’estate, nelle lunghe notti che si fanno sempre più buie e vuote.

Le luci si spengono e quell’ultimo amore non più ricambiato, che fa soffrire, è sempre più lontano. Non resta che sperare in un’ultima notte in cui potersi rivedere e dirsi addio.

Il brano arriva dopo la serie di freestyle “RFTS – Ready For The Show”, che in tre volumi – “RFTS 1” (https://smi.lnk.to/RFTS), “RFTS 2”, (https://smi.lnk.to/RFTS2) e “RFTS 3: Transalp” (https://smi.lnk.to/RFTS3) – ci hanno presentato il rapper in una veste più intima, circondato dai suoi amici di sempre, in momenti di svago a casa oppure in giro per il quartiere. Un segno di stima da parte di Vale Lambo nei confronti di chi lo ha sempre sostenuto, per ripartire dalle origini e tornare più forti di prima.

Vale Lambo è anche tra i protagonisti del collettivo SLF (Solo La Fam), formato da alcuni dei maggiori fuoriclasse della scena rap campana e che di recente ha pubblicato “WE THE SQUAD VOL. 1 (Summer Edition)” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), una nuova versione del primo progetto discografico della Fam, disponibile in streaming e digitale al link https://slf.lnk.to/SUMMEREDITION.

Valerio Apice nasce a Secondigliano nel 1991. A soli 17 anni, Vale Lambo entra a far parte del collettivo 365muv e incide il brano “È meglio pe’ loro”.

Ma è con Le Scimmie, duo formato insieme al rapper Lele Blade, che ha raggiunto il successo e si è fatto conoscere dal grande pubblico.

Nel 2018 pubblica il suo album di debutto intitolato “Angelo”, composto da quattordici brani scritti in collaborazione con i produttori di Dogozilla, etichetta discografica fondata da Don Joe. Il 3 giugno 2019 viene annunciata la firma di Vale Lambo per BFM Music, etichetta del rapper Luchè, partnership di Universal che si occupa della distribuzione.

L’uscita del secondo disco ufficiale, “Come il Mare”, avviene il 25 settembre 2020. Il disco ha presentato collaborazioni importanti, quali Luchè, Geolier, MadMan, Lele Blade, Carl Brave, Franco Ricciardi, Nayt, Dani Faiv e CoCo.

Ad agosto 2021 esce “WEOM”, singolo che sancisce l’ingresso di Vale Lambo nella grande famiglia di Columbia Records/Sony Music Italy, seguito a marzo 2022 da “FuFu” feat. Slings e a maggio dalla serie di freestyle “RFTS 1”, “RFTS 2” e “RFTS 3: Transalp”.