Miles il nuovo artista di Apple Music

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Apple Music ha annunciato oggi che MILES è il nuovo artista ad essere incluso nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

“Sono davvero gasato per essere stato scelto come nuovo artista Up Next Italia di Apple Music” commenta MILES.

“Opportunità come queste mi motivano sempre di più, soprattutto in periodi pieni di ispirazione come questo”.

MILES è un artista romano classe 2002, la cui passione per la musica inizia all’età di 8 anni, quando, grazie al padre dj, mette mano sulla sua prima consolle.

Dopo un primo periodo di pratica, a 11 anni prova a produrre una canzone: da qui inizia il suo percorso da producer, in un primo periodo focalizzandosi sulla house melbourne bounce per poi arrivare alla trap ma portandosi dietro il suo stile bouncy ed elettronico.

In molti hanno avuto modo di apprezzare le sue capacità per la produzione di “Star Wars”, brano di Machete feat. Fabri Fibra e Massimo Pericolo, uno dei pezzi più amati del “Machete Mixtape 4”.

La firma di “Star Wars” gli è valsa una certificazione platino e ha sancito la sua affiliazione alla Machete Crew.

Ad aprile 2020 pubblica il suo primo progetto discografico da producer, l’EP “GLITCHED YEARS”. A ottobre 2020 insieme a Slait, thasup e Low Kidd ci ha scaraventati nel mondo BLOODY VINYL con “BV3”.

Un dj e tre producer capaci di riunire 25 artisti della scena urban italiana e internazionale nel terzo capitolo della saga tra le più amate di sempre. Il 5 novembre 2020 inizia la collaborazione con Anna, producendo il singolo “Fast”.

Nel 2020 Young Miles, oltre a essere molto richiesto per diverse collaborazioni, ha affiancato Hell Raton, giudice di X Factor 2020, producendo alcuni dei brani assegnati alla squadra delle under donne, eseguiti durante i live dell’edizione.

L’8 luglio 2021 produce per Anna “Squeeze #1” e il 16 luglio “Drippin’ in Milano”, quest’ultimo certificato disco d’oro.

Ad ottobre 2021 esce “TESTAMENTO (La resa dei conti)”, singolo firmato Bloody Vinyl, che vede il suo nome accanto a quello di Slait e Low Kidd e il feat di Shari e J Lord.

Un vero e proprio omaggio in musica e barre alla serie italiana dei record Gomorra. Nel 2022 si presenta con una nuova identità e un nuovo percorso artistico in cui riversare la crescita di questi anni, come a sbloccare un altro livello del videogioco reale che è il suo progetto.

Quella di MILES è una crescita personale e artistica che, a partire da aprile con il singolo “FLASHBACK” (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), lo trasporta in una nuova dimensione. Il 15 luglio 2022 torna con il suo secondo singolo “TEMPO”, che vede la produzione di 5019.

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma mensile di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti.

Ogni mese, il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l’artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica.

In quanto nuovo ingresso nel roster Up Next Italia di Apple Music, Wako si unisce ad alcuni dei più interessanti e promettenti artisti di oggi ed entra dunque in un programma che ha già visto come protagonisti ANNA, Rose Villain, ALFA, Digital Astro, Ditonellapiaga, Kaze, J Lord, Matteo Crea, Wako e Voodoo Kid.

Nel 2022, il programma Up Next di Apple Music è entrato nel suo sesto anno. Il vasto roster globale di Up Next include talenti nominati ai Grammy e lodati dalla critica come 6lack, Daniel Caesar, H.E.R., Greta Van Fleet, Khalid, Amy Shark, Billie Eilish, Sabrina Claudio, Sigrid, Mr Eazi, Stefflon Don, Bad Bunny, Juice WLRD, Bazzi, Jax Jones, NCT 127, Summer Walker, Tierra Whack, Dean Lewis, Pink Sweat$, Koffee, Megan Thee Stallion, Burna Boy, Clairo, Lunay, Jessie Reyez, Orville Peck, Victoria Monét, Ingrid Andress, Conan Gray, Don Toliver, Rema, BENEE, Holly Humberstone, Natanael Cano, Givēon, beabadoobee, Arlo Parks, Tate McRae, Zoe West, Morray, Fousheé, Amorphous, Tems, Parker McCollum, Jay Wheeler, Shenseea, Omar Apollo, Jvck James, aespa, Yahritza Y Su Esencia e Amelia Moore.