Kendrick Lamar è uscito il corto “We Cry Together”

È uscito a sorpresa questa notte il corto “We Cry Together” con protagonisti Kendrick Lamar e Taylour Page.

Il video, diretto da Jake Schreier, Dave Free con lo stesso artista, è stato girato in presa diretta dal vivo il 15 marzo 2020 e pubblicato oggi.

A poche ore dalla pubblicazione la clip è balzata subito in testa fra i videoclip più visti su YouTube.

Il nuovo album del rapper vincitore del premio Pulitzer, Kendrick Lamar, è stato pubblicato in formato vinile il 26 agosto. Mr. Morale & The Big Steppers è un progetto già divenuto iconico, amato da milioni di fan in tutto il mondo e che sta continuando ad influenzare la cultura urban e pop contemporanea.

Il disco è pubblicato in formato LP colorato (beige) in esclusiva per il D2C Universal e in Doppio LP standard (nero). Dal 3 giugno, inoltre, l’album è già disponibile per l’acquisto in formato CD standard e CD+ T-Shirt (nera e bianca) sempre in esclusiva sul D2C Universal.

Tutti i prodotti sono disponibili qui: https://kl.lnk.to/mrmorale

L’album include le collaborazioni con Beth Gibbons dei Portishead, la nuova regina dell’Rnb Summer Walker, Sampha, Ghostface Killah, Blxst, Amanda Reifer, Taylour Paige, Kodak Black, Baby Keem, Sam Dew e Tanna Leone. Tra i produttori spiccano invece Pharrell Williams, Boi-1da e DJ Khalil.

La cover è stata scattata dalla fotografa Renell Medrano.

Si tratta del primo album di inediti dell’artista dall’ultimo disco DAMN. (2017) e dalla colonna sonora del film Marvel campione d’incassi, Black Panther. È stato l’artista ad informare di tutti gli aggiornamenti attraverso il suo sito oklama.com e sui propri profili social.

Tracklist “MR. MORALE & THE BIG STEPPERS”

Disc 1: Big Steppers

United In Grief N95 Worldwide Steppers Die Hard ft. Blxst & Amanda Reifer Father Time ft. Sampha Rich (Interlude) Rich Spirit We Cry Together ft. Taylour Paige Purple Hearts ft. Summer Walker & Ghostface Killah

Disc 2: Mr. Morale

Count Me Out Crown Silent Hill ft. Kodak Black Savior (Interlude) Savior ft. Baby Keem & Sam Dew Auntie Diaries Mr. Morale ft. Tanna Leone Mother I Sober ft. Beth Gibbons of Portishead Mirror

Kendrick Lamar si è appena esibito in Italia in un concerto storico il 23 giugno 2022 all’Ippodromo Snai all’interno del Milano Summer Festival.

Inoltre, quest’anno è stato protagonista dell’ultimo Half-Time show del Super Bowl assieme a mostri sacri della musica hip-hop mondiale quali Eminem, Mary J. Blige, Dr. Dre, Snoop Dogg e 50 Cent. La performance è già divenuta leggendaria e ha ottenuto ben 5 candidature agli Emmy Awards, i premi più ambiti della televisione, oltre ad aver accumulato oltre 107 milioni di visualizzazioni su YouTube.

A giugno è uscita anche “The Butterfly Effect”, la prima biografia del musicista statunitense, pubblicata in Italia da Il Castello marchio Chinaski Edizioni. Il libro, firmato dal giornalista Marcus J. Moore, raccoglie la vita del rapper, divenuto icona mondiale del conscious rap.

Kendrick Lamar ha pubblicato nel 2017 l’album “DAMN.”, schizzato a poche ore dall’uscita al primo posto su iTunes in 65 Paesi del mondo – Italia compresa, dove ha ricevuto la certificazione Disco Oro e che conteneva il singolo “HUMBLE.”, certificato Doppio Platino nel nostro Paese.

LAMAR ha poi curato la OST del film Marvel “BLACK PANTHER”, il primo cinecomic a ricevere la candidatura agli Oscar come miglior film. La colonna sonora raccoglie il meglio della scena hip hop americana e il singolo “ALL THE STARS” feat. SZA, certificato Platino in Italia e balzato ai vertici delle classifiche radio e streaming di tutto il mondo, posizionandosi nella Top 15 dei brani più ascoltati su Spotify.

Dopo il successo dei Grammy 2018, con cui l’artista ha vinto ben 5 awards (Best Rap Album Best Rap Song, Best Rap Performance, Best Rap/Sung Performance e Best Music Video), KENDRICK LAMAR ha continuato a sorprendere raggiungendo diversi traguardi come il conferimento del PREMIO PULITZER per l’album “DAMN.” nell’aprile 2018.

È la prima volta nei 102 anni di storia del premio che un rapper riceve il Pulitzer per la musica. L’artista di Compton si è unito ad artisti del calibro di Aaron Copland, Charles Ives, John Adams, Bob Dylan, Duke Ellington, George Gershwin, Thelonious Monk, John Coltrane e Hank Williams.