Contagioso trasporto per il nuovo di Dermot Kennedy

E’ uscito in radio e in digitale il nuovo singolo di Dermot Kennedy “Kiss Me”. La traccia è solo l’ultima delle anticipazioni del nuovo album “Sonder”, in uscita il 4 novembre.

Un maestro del racconto, in Kiss Me Dermot unisce un toccante testo sull’intensità dell’amore ad una melodia contagiosa che trasporta subito chi ascolta. Co-scritta da Dermot, Dan Smith (Bastille), KOZ (Kendrick Lamar, Dua Lipa) and Steve Mac (Pink, Ed Sheeran), “Kiss Me” è co-prodotta da Mac e KOZ.

Il videoclip ufficiale di Kiss Me è diretto da ABCDCD (Franz Ferdinand, Sparks) e descrive il viaggio epico di una coppia attraverso immagini forti e cinematografiche. Dermot e la ragazza sono mostrati sul retro di un pick-up. Nonostante pezzi del pick-up inizino a disintegrarsi attorno a loro, a loro non sembra importare.

“il messaggio dietro alla canzone e al video di Kiss Me è che l’amore è la cosa che conta… Anche quando le cose precipitano c’è sempre qualcosa alla quale aggrapparsi”.

Dinamico e potente nelle performance live, questo weekend Dermot sarà headliner nel festival più grande della sua carriera, l’Ireland’s Electric Picnic. Oltre a suonare di fronte ad un pubblico di più di 80k persone, Dermot sta girando il mondo suonando per strada con le sue Sonder Street Sessions. Con un ritorno alle origini Dermot ha deciso di suonare per i suoi fan in posti inaspettati, dedicandosi in ciascuna tappa a raccogliere fondi per enti locali. Le città già visitate includono Mexico City, Toronto, Chicago, Boston e Philadelphia, con fondi raccolti per la Shawn Mendes Foundation, The People’s Music School (Chicago), The Unison Fund (Toronto) e altre.

Dermot tornerà anche negli Stati Uniti per tenere uno show speciale al The Greek Theatre di Berkley il 16 settembre, oltre che per suonare in alcuni festival inclusi Life is Beautiful a Las Vegas il 18 settembre e Ohana Festival a Dana Point il 2 ottobre.

Il nuovo album rappresenta un nuovo eccitante capitolo per Dermot. Sonder è riassumibile nella “realizzazione che ciascun essere umano sta vivendo una vita complessa come la tua”. Incluso nell’album anche il singolo “Something to Someone”, che ha raggiunto più di 20 milioni di stream.

Nominato per il “Best International Male” ai BRIT Award nel 2020, Dermot ha accumulato quasi 4 miliardi di stream sulle piattaforme ed è suo il disco di debutto più venduto del millennio in Irlanda, platino in 12 paesi.