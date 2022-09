Share Facebook

“Nothing Lasts Forever”, il nuovo singolo di Dylan in radio da venerdì 23 settembre e già disponibile in digitale.

DYLAN torna dopo le due performance al Reading e al Leeds Festival con l’annuncio del suo nuovo mixtape “The Greatest Thing I’ll Never Learn” fuori il 28 Ottobre. L’annuncio arriva con l’uscita del singolo “Nothing Lasts Forever”, presentato in anteprima esclusiva su BBC Radio 1.

“Nothing Lasts Forever” ci porta i ritornelli magnetici tipici della 22enne con il rock ispirato alle chitarre con le quali è cresciuta. “E’ una delle mie tracce preferite del mixtape perché rappresenta a pieno quella che sono – dritta al punto, onesta e caotica” dice Dylan. “E’ la mia classica contraddizione di emozioni tra il testo e la canzone. Ho voluto scrivere una canzone allegra che parla di quanto gestisco male i miei sentimenti, e il modo con il quale le persone possono entrare ed uscire dalla tua vita quando e come vogliono”.

Il primo mixtape di Dylan arriva come un colpo bello forte; otto traccie che non possono far altro che farti alzare dalla sedia, prestare attenzione e cantare ogni singola parola nella tua testa per giorni. The Greatest Thing I’ll Never Learn vede Dylan alle prese con “l’imparare ad amare ed essere amata”. “Sento che sto scrivendo la colonna sonora della mia vita. È la colonna sonora del mio film.”

La colonna sonora è una di quelle sincere al 100% e che non danno peso alle aspettative della società riguardo alle artiste donne. Mentre risponde alle persone che non vogliono uscire con lei in “Girl Of Your Dreams” o cerca risposte su se stessa come nella ballad “Home Is Where The Heart Is”, Dylan è incredibilmente sincera.

La sua schiettezza le ha fatto ottenere buone critiche da BBC News, NME, Notion, MTV, Vogue Italia, The Line Of Best Fit, Dork e BBC Introducin; un debutto sold out negli USA all’iconica Mercury Lounge di New York, slot di supporto in UK a YoungBlud, Bastille, Ed Sheeran e live in Europa con Tate Mc Rae.

Con un suo tour in UK già sold out Dylan sembra destinata ad espandere rapidamente la propria fanbase nel mondo senza perdere la propria ambizione: “Voglio essere rispettata come cantautrice – l’unica cosa importante per me è la musica,” spiega. “E uno show tutto mio a Wembley – è quello che ho sempre voluto”.

DYLAN -2022 & 2023 Live Date

2022

21-24th September -Reeperbahn Festival

24th September -Deutsche Bank Park, Frankfurt (supporting Ed Sheeran)

1st October -Neighbourhood Festival

11th October – War Child, Day Of The Girl – Lafayette, London

30th October -Brudenell Social Club, Leeds -SOLD OUT

31st October -SWG3, Glasgow -SOLD OUT

2nd November -Student Union, Newcastle -SOLD OUT

4th November -Gorilla, Manchester -SOLD OUT

5th November -O2 Academy 2, Birmingham -SOLD OUT

6th -Arts Centre, Norwich -SOLD OUT

7th -KOKO, London -SOLD OUT

9th -Fleece, Bristol -SOLD OUT

10th -Patterns, Brighton -SOLD OUT

2023

20th February – O2 Shephard’s Bush Empire, London – SOLD OUT