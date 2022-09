Emma Nolde da venerdì “La stessa parte della luna”

Share Facebook

Disponibile in radio da venerdì 30 settembre LA STESSA PARTE DELLA LUNA in contemporanea con l’uscita del nuovo album “Dormi”. Il brano, scritto da Emma Nolde e prodotto dalla stessa Emma Nolde e Francesco Motta, è in uscita per Woodworm/Capitol Records Italy su tutte le piattaforme digitali.

LA STESSA PARTE DELLA LUNA segue la pubblicazione di RESPIRO, primo singolo uscito a giugno 2022. Entrambi i brani sono contenuti nel nuovo lavoro discografico “Dormi”, frutto del lungo lavoro in studio di EMMA NOLDE, con Francesco Motta alla produzione.

“La Stessa Parte Della Luna è uno dei brani più importanti che abbia mai scritto, non tanto per il disco o per la canzone nella sua forma, è importante perché ha avuto un ruolo, mi ha aiutato come può aiutarti una persona o un farmaco. Essere lontani fisicamente da qualcuno che amiamo costringe a vedere le cose da un altro punto di vista. O abbassi gli occhi o li alzi. Io li ho alzati e mi sono resa conto che anche quando tutto è diverso, quando non c’è più contatto perché si è dall’altra parte del mondo, anche quando una storia finisce c’è sempre una cosa che vediamo uguale. E così mi ha confortato pensare che un giorno avrebbe alzato anche lei gli occhi al cielo e avrebbe visto la stessa identica cosa che stavo vedendo, come se stessimo assistendo a uno spettacolo in un teatro grande come un continente e ci fossero state assegnate due sedie distanti. Lo spettacolo è lo stesso, la protagonista è sempre la luna. Così mi sono sentita vicina”.

Emma Nolde nasce in Toscana nell’anno 2000. Il suo disco d’esordio si chiama “Toccaterra” ed è uscito il 4 settembre 2020 per Woodworm/Polydor. È stato acclamato dalla critica come un esordio veramente sorprendente ed importante. Emma è senza ombra di dubbio una delle voci del futuro della musica italiana. Toccaterra è arrivato finalista al Premio Tenco nella sezione Opera Prima.

Il 2020 ha visto Emma impegnata in un lunghissimo tour. A novembre 2021 è stato pubblicato un inedito insieme a Generic Animal, “un mazzo di chiavi, un ombrello lì in mezzo”. Emma è presente con un brano nel disco di featuring degli Zen Circus che uscito a maggio 2022. Il brano si intitola “il diavolo è un bambino”. Nell’estate del 2022 Emma è tornata in tour con uno nuovo spettacolo, con dei brani inediti e nuovi arrangiamenti. Due singoli, “Respiro” e “La stessa parte della Luna” hanno anticipato quello che sarà il nuovo lavoro discografico di Emma che sarà pubblicato a settembre 2022 per Woodworm/Capitol Records Italy.