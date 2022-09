“Luna Funk” il nuovo inedito di Malje

Share Facebook

Da venerdì 30 settembre è in radio “Luna Funk”, nuovo singolo divertente e spensierato di Malje che dallo stesso giorno è disponibile negli store e sulle piattaforme digitali. Il brano è stato realizzato allo studio di Steve Vawamas che ha suonato il basso con Paolo Magnani alla chitarra e la partecipazione della soprano Irene Cerboncini.

“Mi è piaciuto molto scrivere questo brano. Di solito nelle canzoni si ci rivolge alla Luna – racconta Malje – qui io ho voluto darle voce, per evidenziare la fragilità e la bellezza dell’umana gente che è sempre la stessa, dalle tragedie greche ai giorni nostri. È stato facile anche darle il titolo, la canzone è nata mentre ero in viaggio in aereo e c’era una luna piena meravigliosa. Mi sono chiesta: chissà che pensa? L’ho antropomorfizzata e poi ho cominciato a scrivere. ‘Luna funk’, descrive la Luna che si diverte ad osservarci.”

Il video per la regia di Mario Boccuni è stato girato, in parte, ai giardini Luzzati a Genova perché è un posto del cuore dove persone di tutte le razze, età e condizione sociale si incontrano. Un posto perfetto per fare “people watching” che è lo sport preferito di Malje.

MALJE, nome d’arte di Elena Cretella, è cresciuta in una famiglia piena di musica e ha dedicato la vita allo studio della voce. Dalle voci di risonanza alle quadriplonie alle voci sciamaniche di guarigione (Tuva) Ha composto per il teatro, musicato Shakespeare, Pirandello ed Euripide. Ha collaborato con jazzisti importanti tra i quali Red Halloway, Shawn Monteiro, Bobby Durham. Produttrice teatrale e musicale ha insegnato l’uso della voce a cantanti, attori e personaggi televisivi. Ultimamente collabora con La Furnasetta per produzioni di musica industrial e ha all’attivo tre compilation due delle quali per l’etichetta inglese Industrial Coast. Il 16 giugno 2020 ha pubblicato “The Game”, il singolo d’esordio che ha anticipato l’uscita del suo album “Jewels” dal 22 gennaio 2021 negli store e sulle piattaforme lanciato dal singolo “Escamotage”. Il 30 aprile 2021 è uscito “Share Love”, canzone che parlava del momento che si stava vivendo e per l’estate dello stesso anno lancia a giugno “The beer song”. Torna con un nuovo inedito “Luna Funk” il 30 settembre 2022