EMINEM & 50 CENT -” Is This Love

Le due leggende ed icone del rap mondiale EMINEM e 50 CENT insieme per il nuovo singolo “IS THIS LOVE”, disponibile per la rotazione radiofonica da venerdì 30 Settembre.



Si tratta di una collaborazione inedita del 2009 – prodotta da Dr Dre insieme a Trevor Lawrence Jr e dallo stesso EMINEM nel periodo di “Relapse” – e pubblicata per la prima volta nel recente greatest hits album della star di Detroit intitolato “CURTAIN CALL II”.

“CURTAIN CALL II”, che ha raggiunto la posizione #6 della classifica Billboard, è un racconta della musica di EMINEM post-“Encore”, comprese le canzoni dei suoi album “Relapse”, “Recovery”, “The Marshall Mathers LP 2”, “Revival”, “Kamikaze” e “Music to Be Murdered By“. Inclusi anche i brani “The King and I” con CeeLo Green, estratto dalla colonna sonora del film biografico di Elvis, e “From the D2 the LBC” feat Snoop Dogg.



EMINEM, uno degli artisti ad aver ottenuto durante la sua carriera il maggior numero di certificazioni con milioni di copie vendute dei suoi album e miliardi di stream accumulati, ha vinto di recente anche un Emmy Award insieme a Dr. Dre e Snoop Dogg per l’abbagliante performance al Super Bowl Half Time.