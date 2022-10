Centrale Preneste Teatro “YOU. The YOUng City”

Share Facebook

Twitter

Da ottobre a dicembre 2022 sul palco di Centrale Preneste Teatro a Roma (Via Alberto da Giussano, 58), nel cuore del V Municipio, è in programma la rassegna YOU. TheYOUng City conspettacoli dal vivo di teatro, danza, musica e nuovi linguaggi del contemporaneo. Ruotalibera/Centrale Preneste Teatro, che da sempre ha una rassegna dedicata alle giovanissime generazioni, affianca alla consueta programmazione un calendario serale che propone nuove realtà di artiste e artisti under 35, per rispondere alle necessità sociali e culturali del territorio e dei tanti giovani e adolescenti che lo abitano.

Tiziana Lucattini, direttrice artistica della rassegna YOU. TheYOUng City, la definisce “Un progetto di grande respiro che coniuga i nuovi percorsi con quelli di registi e performer di esperienza, offrendo al pubblico incontri intergenerazionali artisticamente nutrienti. Intendiamo contribuire a far vivere un senso di comunità in cui arte e pubblico si incontrano e riflettono su bisogni, tematiche, visioni di futuro e condividono alcuni nodi del vivere contemporaneo. Una condivisione che fa sentire meno sole le giovani generazioni, e tutte, tutti noi”.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 06 27801063, all’indirizzo mail info@ruotalibera.eu (lun./ven. ore 10.00/17.00), o su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/

In programma nei fine settimana, da ottobre a dicembre, ci sono moltissimi appuntamenti. Si comincia venerdì 7 ottobre con Andrea Cosentino, attore vincitore del Premio speciale UBU 2018, in scena con “Kotekino Riff”. Coito caotico di sketch interrotti, roulette russa di gag sull’idiozia, fluire sincopato di danze scomposte, monologhi surreali e musica. Una esercitazione comica sulla praticabilità della scena, sulla fattibilità dei gesti, sull’abitabilità dei corpi, sulla dicibilità delle storie. Lo spettacolo è dell’Associazione Cranpi, di e con Andrea Cosentino e le musiche dal vivo di Lorenzo Lemme.

Sabato 8 ottobre il Collettivo Baladam-B side porta sul palco “Surrealismo capitalista”, spettacolo segnalazione speciale Premio Scenario 2021. Ricerca, drammaturgia e regia di Antonio “Tony” Baladam, con Camilla Violante Scheller, Giacomo Tamburini e Antonio “Tony” Baladam. Una scena spoglia, due attori e un’attrice fanno e dicono cose in onore del grande Dio del Capitale esplorando una condizione umana sempre più superficiale e rarefatta, in un dialogo con il pubblico e in modo apparentemente scanzonato.

La prima settimana di programmazione si chiude domenica 9 ottobre con la musica: “Jazz Tale. Gli anni’ 30 e ‘40”, il concerto live della band Lightmotiv Jazz Trio. ConDaniele Sechi alla batteria, Roberto Bottalico al sax alto e Nicola Ronconi al contrabbasso. Un progetto di Daniele Sechi che, attraverso la musica e aneddoti curiosi, ironici o tragicomici, racconta con leggerezza la storia del jazz, trasportando gli spettatori nel reale contesto artistico e sociale vissuto dai protagonisti.

YOU. The YOUng City prosegue sabato 15 ottobre, la compagnia Frosini/Timpano Produzione Gli Scarti, Kataklisma teatro in collaborazione con Armunia porta in scena “ECCE ROBOT!” ispirato liberamente all’opera di Go Nagai. Sabato 22 ottobre viene presentato “Piccolo uomo, grande mondo”, lavoro di Tommaso Lombardo nato dalla Residenza Giovani a Centrale Preneste Teatro. Sabato 28 ottobre è ancora la volta della musica con “Viaggio nel mondo celtico” della Banda Connemara,che rivisita il mondo del folk celtico. Giovedì 3 e venerdì 4 novembre Teatro invito/Ortoteatro porta in scena lo spettacolo “Dove sono le lucciole“, omaggio a Pier Paolo Pasolini realizzato con il patrocinio del Centro Studi Pasoliniani. Sabato 5 novembre la compagnia PolisPapin va in scena con “Tàlia si è addormentata”, spettacolo tratto da “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile. Si prosegue venerdì 11 novembre con la compagnia Carlucci/Cananiello che porta sul palco la sua danza con “Vi.Pa.Ro.–Storie di Santi e Veleni” per raccontare un’intera comunità seguendo lo spirito della musica popolare e la gestualità delle danze rituali. Sabato 19 novembre è ancora musica con “THE BLACKSMITHS. Old-time String Band“: canzoni e melodie alla base della Country Music nordamericana. Domenica 20 novembre si torna a teatro con “Pezzi – Si vive per imparare a restare morti tanto tempo”, una produzione Florian Metateatro, Theatron 2.0, Rueda Teatro, spettacolo vincitore del Roma Fringe Festival 2019. Venerdì 25 e sabato 26 novembre Ruotalibera Teatro presenta “Il principe delle tenebre” con la regia e la drammaturgia di Tiziana Lucattini e Fabio Traversa. Sabato 3 dicembre la Compagnia Fettarappa/Guerrieri va in scena con “Apocalisse tascabile“, spettacolo vincitore In-Box 2021. Venerdì 9 dicembre la compagnia Chiasmi Lab esegue “Incontr Arti – Metalogie di un viaggio“, un lavoro di danza con musica dal vivo. Venerdì 16 dicembre Caterina Marino è sul palco con “Still alive”, segnalazione Speciale Premio Scenario 2021. L’ultimo appuntamento della rassegna YOU. TheYOUng City è in programma sabato 17 dicembre con la musica dei Vesevo e il loro concerto di musica popolare partenopea “Tradizione in movimento”.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero 06 27801063, all’indirizzo mail info@ruotalibera.eu (lun./ven. ore 10.00/17.00) o su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro -Anno 2022 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.

YOU. TheYOUng City

Da ottobre a dicembre 2022 alle ore 21.00

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

INGRESSO LIBERO

Prenotazione obbligatoria