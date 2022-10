Da venerdì 7 Baby K con “Easy”

Share Facebook

Dopo averci sorpreso con “Bolero” feat. Mika, Baby K torna con “EASY” (This is it/Columbia Records/Sony Music Italy), il nuovo singolo che sarà disponibile in radio e in digitale da venerdì 7 ottobre! Il brano è da oggi in pre-save e pre-add al link https://bit.ly/BabykEasy.

Cosa c’è di più complicato e allo stesso tempo più semplice dell’amore? “Easy” racconta la storia di un innamoramento inizialmente difficile, l’alba di un rapporto che sembra complicato e pieno di paranoie. Ma, alla fine, tutto si risolve guardandosi negli occhi: “Siamo io e te, viviamocela, se il viaggio è cominciato, allora viaggiamo”, commenta Baby K.

“Sento molto vicino questo brano – continua – perché rispecchia la mia vita. Ho sempre avuto rapporti conflittuali in amore, tranne che con il mio attuale fidanzato. Credo sia importante dunque affrontare tematiche legate a questo sentimento che è così bello ma che a volte ci ferisce tantissimo. In un mondo in cui si ha paura di amare, io dico: viva l’amore libero”.

“Easy” arriva dopo “BOLERO”, che è stato di recente certificato disco d’oro (dati diffusi da Fimi/GfK Italia). Il brano, che vanta la speciale collaborazione di MIKA, ha rappresentato una vera e propria sfida per la cantautrice, che ha deciso di intraprendere un percorso diverso, nuovo e unico. È online anche il videoclip, diretto da Marc Lucas, che ci trasporta in un mondo che, con costumi e suggestioni tipiche degli anni ‘80, rimanda alle sonorità synthwave del brano.

Manca pochissimo ormai alle date del Donna sulla luna Tour, prodotto da Friends & Partners, che vedrà Baby K protagonista di quattro speciali appuntamenti a novembre, in cui finalmente l’artista porterà live il suo ultimo album in studio e tutti i suoi più grandi successi.

Queste le date confermate:

4 NOVEMBRE – ORION – CIAMPINO (RM)

5 NOVEMBRE – VIPER – FIRENZE

17 NOVEMBRE – MAGAZZINI GENERALI – MILANO

18 NOVEMBRE – HALL – PADOVA

Info biglietti per il tour di Baby K: www.friendsandpartners.it

Claudia Nahum è in arte Baby K. Nata a Singapore e cresciuta a Londra, Baby K è l’artista italiana dei record. Collabora con diversi artisti tra i più importanti del panorama musicale come Tiziano Ferro e Major Lazer. Baby K è l’unica artista italiana ad aver ottenuto nell’era digitale un disco di diamante da FIMI, grazie al singolo “Roma-Bangkok”. Nel 2020 riconferma il record di artista più vista su Vevo dal 2009 ad oggi, con 3 dei suoi videoclip in classifica tra i primi 10. Nel 2021 è la prima artista italiana a totalizzare un miliardo di views sul suo canale YouTube.