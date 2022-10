“Racconti d’autunno” Atelier Teatro torna nelle piazze con il teatro popolare

Share Facebook

Atelier Teatro è lieta di presentare “Racconti d’autunno” la sessione autunnale del festival di teatro popolare “Le mille e una piazza 2022” che visiterà piazze e quartieri di Milano dal 23 settembre al 31 ottobre 2022, con spettacoli gratuiti adatti a un pubblico di tutte le età.

In scena, in 13 piazze, 15 imperdibili spettacoli che coinvolgeranno il pubblico raccontando le grandi storie della letteratura, della Storia e del Teatro. Da Francesco Sforza a reinterpretazioni di Shakespeare, dall’Arlecchino dell’Amata Compagnie (Francia) alla leggenda longobarda di Rosmunda e Alboino, il tutto passando dall’Inferno di Dante e dal concerto Sentimento Popolare di Camilla Barbarito. La sessione autunnale, con i grandi personaggi e i classici moderni, celebra la ripartenza delle scuole e tutti i protagonisti della didattica: bambini, ragazzi, docenti e non docenti.

Il festival “Le mille e una piazza” è giunto quest’anno alla sua terza edizione e per la prima volta dopo i due anni di pandemia svolge al completo la programmazione in 3 sessioni. Gli spettacoli di “Racconti d’autunno” seguiranno infatti il grande successo de “Il mercato dei saltimbanchi”, a Carnevale, e il caloroso riscontro di pubblico riservato a “Palchi fioriti” in primavera.

“Le mille e una piazza 2022 – Racconti d’autunno”, con il patrocinio del Comune di Milano e il supporto dei Municipi del Comune e delle associazioni di territorio vede la partecipazione di compagnie di rilievo nazionale e internazionale e si avvale della consulenza dell’A.I.D.A.S. (Académie Internationale Des Arts du Spectacle) di Versailles, diretta dal maestro Carlo Boso (Piccolo Teatro, Milano; TAG Teatro, Venezia), che conferisce alla proposta un respiro internazionale.

Sabato 22 ottobre si terrà l’incontro: “Le mille e una piazza La rinascita del teatro popolare a Milano, in Italia e nel mondo” alla presenza delle istituzioni e delle compagnie che in questi anni sono state ospitate dal festival. Sarà l’occasione per una riflessione sul teatro popolare nel quadro delle politiche territoriali del comune di Milano e per collocare il festival milanese nel movimento internazionale di rinascita del teatro popolare europeo. L’incontro sarà aperto al pubblico e alla stampa su prenotazione.

L’edizione 2022 si concluderà con lo stage internazionale di recitazione condotto da Carlo Boso (dal 17 al 30 ottobre). Questo appuntamento annuale ha reso il Festival un punto di riferimento per tutti i professionisti e appassionati dello spettacolo dal vivo che desiderano cimentarsi nella Commedia dell’Arte sotto la guida del Maestro. Iscrizioni aperte (Link) “Le mille e una piazza” risponde all’esigenza di presidi culturali diffusi nelle periferie, in armonia con la riqualificazione territoriale e la lotta al degrado urbano. Il progetto mira inoltre alla costituzione di un circuito che colleghi trasversalmente i territori delle periferie milanesi.

L’obiettivo di Atelier Teatro è da sempre quello di diffondere una cultura teatrale alla portata di tutti con l’attenzione alle finalità sociali portando lo spettacolo dal vivo ai quartieri e ai cittadini con minor accesso alle proposte culturali.

Atelier Teatro è un’associazione culturale, una compagnia teatrale ma anche un modo di pensare il teatro. Da dieci anni crea spettacoli e forma le professionalità del teatro. Atelier Teatro è impegnata in progetti sociali di promozione della cultura teatrale: spettacoli, attività sul territorio, incontri e laboratori nelle scuole, conferenze. Dal 2020 organizza festival di teatro popolare in Lombardia.

Per informazioni:

FESTIVAL LE MILLE E UNA PIAZZA 2022

“RACCONTI D’AUTUNNO”

23 settembre – 31 ottobre 2022

info.atelierteatro@gmail.com

www.atelierteatro.it