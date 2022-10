“Un Giorno Tre Autunni” di Roberto Casalino

Share Facebook

“Un Giorno Tre Autunni” è il nuovo singolo del cantautore Roberto Casalino, in uscita venerdì 14 ottobre per l’etichetta indipendente Casakiller e distribuito da ADA Music Italy, già disponibile in pre-save al link: https://ada.lnk.to/ugta_pre

Settembre è finito, l’autunno è alle porte e i colori della nuova stagione impreziosiscono “Un Giorno Tre Autunni”, singolo che prende spunto da un proverbio cinese: quando si sente la mancanza di una persona a noi cara, un giorno sembra durare tre anni.

Il brano è un intimo e introspettivo flusso di coscienza dedicato a una persona speciale, un midtempo pop dal mood solare, nel quale il produttore NiccoV fonde con equilibrio sonorità ed elementi melodici tipici del buon cantautorato italiano, creando una cornice perfetta per l’immaginario autunnale e per lo stile di scrittura moderna e raffinata di Roberto Casalino e Davide Simonetta, che co-firma il brano.

“Nel testo racconto la consapevolezza di stare bene anche nell’assenza e la mancanza dell’altro, quando il legame è talmente forte da riempire ogni spazio fisico e mentale – spiega Roberto Casalino – ‘Ce la faccio a stare senza di te, ma con te è meglio’ è una forte dichiarazione di consapevole amore nel non dipendere dall’altro, ma sentirsi due interi che continuano a respirare e a costruire un percorso comune.”

Sabato 15 ottobre alle ore 21.30, Roberto Casalino sarà in concerto acustico alla LOGGIA DEI MERCANTI nel borgo medievale di Sermoneta (Latina). Una festa che celebra l’inizio dell’autunno, un viaggio altamente emozionale tra sonorità acustiche, meraviglie architettoniche e suggestivi scorci paesaggistici: pianoforte, chitarra e violino per mettere completamente “a nudo” il repertorio di Roberto e regalare ai presenti un live intimo e poetico, immerso nei variopinti stati d’animo suggeriti dalla stagione autunnale. Compreso nel prezzo del biglietto, per chi vorrà, ci sarà una visita guidata di un’ora nella bellissima location, curata dall’Associazione Culturale Meraviglia. Per info e prenotazione obbligatoria chiamare il numero +393248821981 (Paolo Ardia).

CREDITI

Scritto da: Roberto Casalino

Compositori: Roberto Casalino, Davide Simonetta

Produzione: NiccoV

Etichetta: Casakiller

Distribuzione: ADA Music Italy

Edizioni: Casakiller / Eclectic Music Group / Music Union

Artwork: Marco Ontano

Crediti foto: Ilario Botti

BIO

Il cantautore Roberto Casalino, dopo aver firmato nel 2008 per Giusy Ferreri i singoli di successo “Non ti scordar mai di me” e “Novembre”, colleziona in breve tempo una dozzina di pezzi in classifica scrivendo per gli artisti più amati del momento tra cui Emma Marrone, Annalisa, Francesca Michielin, Alessandra Amoroso e Noemi.

Di particolare rilievo anche le sue collaborazioni con Tiziano Ferro, Elisa Toffoli e Antonello Venditti, oltre a quelle con artisti della scena rap italiana come Guè Pequeno e Fedez (con il quale firma le hit “Magnifico” feat. Francesca Michielin e “Piccole cose” feat. Alessandra Amoroso per l’album di J-Ax&Fedez).

Vanta, sempre in qualità di autore, nove partecipazioni al Festival di Sanremo con Giusy Ferreri, Nina Zilli, Francesco Renga, Alessio Bernabei e Marco Mengoni, che nel 2013 gli vale la vittoria finale con “L’essenziale”. Nel 2020 colleziona, invece, un quarto posto al Festival di Sanremo firmando il brano “Dov’è” de Le Vibrazioni.

È stato nel cast degli Autori dell’edizione 2017 del talent “Amici di Maria De Filippi” con il compito di supportare i ragazzi nel loro percorso all’interno della scuola.

Dal 2010 è autore in esclusiva per Universal Music Publishing Italia e ha pubblicato quattro album: “L’atmosfera nascosta” (2009), “E questo è quanto” (2014), “Errori di felicità” (2018) e“Il Fabbricante Di Ricordi” (2019), una raccolta dei tanti brani di successo che ha scritto per gli Artisti della scena italiana, riarrangiati in una veste inedita e impreziositi da duetti con Alessandra Amoroso, Emma, Giusy Ferreri e Fedez.

Nel 2020 fonda la Casakiller Srl, società editoriale che ha, tra i tanti obiettivi, quello di dar voce a nuovi autori e cantautori.

Nei suoi live in giro per l’Italia, Roberto ripropone insieme alla sua band alcuni brani tratti dai suoi album solista e soprattutto i suoi più grandi successi da autore, presentati con una personale interpretazione di colui che li ha “messi al mondo”.

Il 3 giugno è uscito “L’ultima” il primo singolo che segna l’inizio della collaborazione di Roberto Casalino con Freak&Chic (Romina Falconi, The Andre, Immanuel Casto, Karma B) che segue il management della carriera del cantautore.