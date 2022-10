Famoso Tour di Sfera Ebbasta un successo

Share Facebook

Un finale trionfante quello del FAMOSO TOUR di Sfera Ebbasta, terminato al Mediolanum Forum di Assago (MI). Il tour – prodotto da Trident Music in collaborazione con Thaurus – ha toccato i palchi dei palazzetti più importanti d’Italia (Rimini, Milano, Roma, Eboli, Bologna, Firenze e Torino) collezionando nove sold out. I fan di tutto lo stivale hanno potuto godere di uno spettacolo unico e pieno di sorprese, uno show attesissimo in cui il recordman indiscusso di vendite in Italia e non solo, ha presentato sul palco FAMOSO, l’album che ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, e l’EP ITALIANO realizzato insieme a RVSSIAN, pubblicato lo scorso maggio per Island.

A rendere ancora più speciale l’ultima data del FAMOSO TOUR, la terza sold out nel capoluogo meneghino, è stata la partecipazione di special guest internazionali e italiani che hanno collaborato con Sfera negli anni: Capo Plaza, DrefGold, Fabri Fibra, Geolier, Gué, Kaleb Di Masi, Lazza, Lous and The Yakuza, Luchè, Madame, Marracash, Paky, Shiva, Tedua.

Foto di Lorenzo Villa

Le date del FAMOSO TOUR hanno sancito un ulteriore capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera: Trident Music ha prodotto e realizzato uno show in linea con gli standard internazionali del lavoro di Sfera Ebbasta. Nelle varie date del tour Sfera si è esibito su due palchi, collegati da una passerella che consentiva all’artista di esibirsi sospeso sopra alla folla. Sul main stage l’artista era accompagnato da un corpo di ballo hip hop con le coreografie di Laccio, avvolto da un sistema di ledwall mobili. A rendere sensazionale ed unico lo show dell’artista i visual proiettati su entrambi i palchi e un sistema di luci laser che anche nelle arene al chiuso più grandi del paese sono stati capaci di restituire il senso di intimità dell’esperienza del club.

A celebrare il re della trap italiana hanno partecipato alle diverse date del tour:

Nel corso dei concerti Sfera ha composto la sua scaletta attingendo a tutto il suo repertorio senza tralasciare le origini. I fan hanno cantato tutti i brani, dimostrando ancora una volta come i record discografici dell’artista non siano solo numeri ma il segno tangibile di un impatto sulla musica urban in Italia; il repertorio era vasto e i palazzetti hanno cantato dal primo all’ultimo pezzo del trap king.

Radio105 è media partner ufficiale del tour.

ZEUS SPORT è sponsor tecnico del tour.

FAMOSO TOUR

RIMINI RDS STADIUM 23 SETTEMBRE 2022 (SOLD OUT)

MILANO MEDIOLANUM FORUM 25 SETTEMBRE 2022 (SOLD OUT)

MILANO MEDIOLANUM FORUM 26 SETTEMBRE 2022 (SOLD OUT)

ROMA PALAZZO DELLO SPORT 29 SETTEMBRE 2022 (SOLD OUT)

EBOLI PALASELE 1 OTTOBRE 2022 (SOLD OUT)

BOLOGNA UNIPOL ARENA 4 OTTOBRE 2022 (SOLD OUT)

FIRENZE MANDELA FORUM 6 OTTOBRE 2022 (SOLD OUT)

TORINO PALA ALPITOUR 9 OTTOBRE 2022 (SOLD OUT)

MILANO MEDIOLANUM FORUM 11 OTTOBRE 2022 (SOLD OUT)