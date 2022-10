Robbie Williams nuova data in Italia

Share Facebook

Twitter

A grande richiesta annunciata la seconda data italiana del XXV Tour 2023: il tour di Robbie Williams che celebra i suoi incredibili 25 anni carriera solista.

21 gennaio · Bologna, Unipol Arena

Le nuove date del XXV Tour 2023, che porteranno i suoi spettacolari show in Europa, prenderanno il via dagli show di Bologna del 20 e 21 gennaio, per poi arrivare nelle maggiori città di tutto il continente come Parigi, Amsterdam, Berlino e Barcellona.

Il tour nelle arene sarà una grande celebrazione dei 25 anni di carriera solista di Robbie, dopo l’uscita all’inizio di questo mese dell’album XXV, che contiene molti dei suoi più grandi successi e dei brani preferiti dai fan.

Vendita generale dalle ore 12:00 di venerdì 14 ottobre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

I pacchetti ufficiali, che includono l’ingresso prioritario e biglietti riservati per tutte le date, sono disponibili su eventtravel.com.

Radio Deejay è Radio partner ufficiale della data italiana del tour.

All’inizio di settembre, nella prima settimana di uscita del nuovo album Robbie ha scalato la vetta delle classifiche UK. Uno straordinario risultato, che gli ha permesso di battere il record come artista solista con il maggior numero di album in prima posizione nel Regno Unito.

In Italia, l’album ha debuttato alla #13 della classifica FIMI/GFK degli album più venduti, e alla #3 dei vinili.

Il singolo “Lost” ha raggiunto la Top30 dell’Airplay radiofonico italiano.

Già nel 2019 aveva eguagliato il record detenuto da Elvis Presley, quando si è aggiudicato il primo posto con il suo 13° album “The Christmas Present”. Soltanto i Beatles con 15 album hanno raggiunto più volte di Robbie la prima posizione nelle classifiche del Regno Unito. Tra i lavori da solista e i dischi pubblicati con i Take That, il numero di dischi complessivi che hanno raggiunto la prima posizione in classifica nel Regno Unito, è ora pari a 19. Un traguardo che lo posiziona dopo Paul McCartney tra i primi due artisti ad aver raggiunto il maggior numero di prime posizioni nella storia di tutti i tempi.

Il calendario le date del XXV Tour 2023:

20 gennaio – Unipol Arena, Bologna

21 gennaio – Unipol Arena, Bologna

23 gennaio – Hallenstadion, Zurigo

26 gennaio – Sportpaleis, Anversa

28 gennaio – Ziggo Dome, Amsterdam

29 gennaio – Ziggo Dome, Amsterdam

1° febbraio – Barclays Arena, Amburgo

5 febbraio – Lanxess Arena, Colonia

15 febbraio – Festhalle, Francoforte

20 febbraio – Mercedes-Benz Arena, Berlino

26 febbraio – Jyske Bank Boxen, Herning

27 febbraio – Royal Arena, Copenaghen

1° marzo – Avicii Arena, Stoccolma

5 marzo – Arena Nokia, Tampere

9 marzo – Arena Riga

10 marzo – Arena Zalgirio, Kaunas

12 marzo – Tauron Arena, Cracovia

14 marzo – Arena di Budapest

17 marzo – Stadthalle, Vienna

20 marzo – Accor Arena, Parigi

24 marzo – Palau Sant Jordi, Barcellona

27 marzo – Altice Arena, Lisbona

24 giugno – Telenor Arena, Oslo

Informazioni e biglietti su

www.livenation.it/artist-robbie-williams-140721