M¥SS KETA “Scandalosa”

Dopo il coup de théâtre durante una lunga intervista, in diretta su TikTok il 20 ottobre, che ha rivelato al mondo chi si cela dietro la mascherina più famosa d’Italia, confermando ciò che in molti sospettavano da tempo, ovvero che M¥SS KETA è in realtà Miss Piggy dei Muppets, è in rotazione su tutte le radio SCANDALOSA, brano estratto da CLUB TOPPERIA, l’ultimo fiammeggiante album della Regina di Porta Venezia uscito lo scorso 27 maggio per Island Records/Universal Music Italia e anticipato dal singolo FINIMONDO, uno dei singoli più suonati dalle radio per tutta l’estate, certificato Disco di Platino.

Ascolta SCANDALOSA qui https://island.lnk.to/SCANDALOSA

Prodotta da ZEF con alcune incursioni di RIVA e il cameo della più conturbante e “sfacciata” delle attrici hard italiane, Malena la pugliese, SCANDALOSA è un divertissement pop con influenze dalla prima decade di questo secolo – da Lady Gaga insieme a RedOne a Britney Spears e Lindsay Lohan – che si mescolano al ricordo di un’estate a Ibiza nel ‘95, fra nacchere e paparazzate mentre, nel privè del Pacha, suonano gli Jam&Spoon.

SCANDALOSA

Credits

Produzione ZEF

Additional Synth Programming RIVA

Cameo MALENA

Scritto da J. ETTORRE, S. TOGNINI, M. KETA, D. PIGATO, S. RIVA

Editore PEERMUSIC, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING GROUP | ITALIA, DIANA SRL, JET MUSIC PUBLISHING

Testo

IL GLAMOUR NON SI FERMA PER NESSUNO

ANCHE PER DIO IL DAY OFF È SOLO UNO

PETTEGOLEZZI E PAPARAZZI, USCIREMO TUTTI PAZZI

SCANDALOSA È UNA SOLA, CERCHI IL GOSSIP? QUI SI VOLA

SCANDALOSA, AH AH

PRIMA PAGINA DOMANI SUL CORRIERE DELLA SERA

SCANDALOSA, AH AH

SUCCEDE FRA ME E TE MA NON RESTA NEL PRIVÉ

PERCHÉ TU

SEI SCANDALOSAMENTE TU

SPREGIUDICATAMENTE TU

CERCHI UN NUOVO SCOOP?

TU LO VUOI IO DI PIÙ

SONO LA VERA

SCANDALOSA

AH AH AH AH AH AH

SCANDALOSA

AH AH AH AH AH AH

SCANDALOSA

NOVELLA 2000, DISCO 5000

BOTOX SULLE LABBRA, SEGRETI NELLA TOMBA

LA TOMB RAIDER DEI CLICHÉ, SILENZI IN ANIMALIER

NIENTE FOTO S’IL VOUS PLAÎT, CERCHI UNO SCANDALO CON ME?

SCANDALOSA, AH AH

PRIMA PAGINA DOMANI SUL CORRIERE DELLA SERA

SCANDALOSA, AH AH

SUCCEDE FRA ME E TE MA NON RESTA NEL PRIVÉ

PERCHÉ TU

SEI SCANDALOSAMENTE TU

SPREGIUDICATAMENTE TU

CERCHI UN NUOVO SCOOP?

TU LO VUOI IO DI PIÙ

SONO LA VERA

SCANDALOSA, AH AH AH AH AH AH

SCANDALOSA, AH AH AH AH AH AH

SCANDALOSA

ESTOY MUY LOCA ESTA NOCHE JOHNNY

MUY MUY LOCA

NOCHE ITALIANA

NOCHE CALIENTE

AH AH AH AH AH AH

AH AH AH AH AH AH

SCANDALOSA

PERCHÉ TU

SEI SCANDALOSAMENTE TU

SPREGIUDICATAMENTE TU

CERCHI UN NUOVO SCOOP?

TU LO VUOI IO DI PIÙ

SONO LA VERA

SCANDALOSA

[MALENA]LO SCANDALO È NEGLI OCCHI DI CHI GUARDA, E IO TI STO GUARDANDO