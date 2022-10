Martin Kohlstedt si esibisce a Firenze

Share Facebook

Il compositore, autore di colonne sonore, pianista e produttore discografico tedesco Martin Kohlstedt torna in Italia per una speciale data il prossimo 20 novembre a Firenze. L’artista si esibirà in occasione della rassegna Mixité al PARC Performing Arts Research Centre. Le prevendite sono disponibili sul circuito ufficiale Ticketone.

Una stanza tranquilla e piena di opportunità. Una pausa, l’ignoto, il momento che precede la decisione di quale porta aprire. Martin Kohlstedt cerca e vive questi momenti inconsci. Il pianoforte cerca la sua controparte, si fonde con i paesaggi sonori elettronici in qualcosa di più grande della somma delle sue parti, che rende i concerti di questo pianista un viaggio unico. Nessun concerto è uguale all’altro – Kohlstedt segue le sue idee di composizione modulare quando suona sul palco: I pezzi sono in costante flusso e non seguono una forma predeterminata. L’improvvisazione è parte integrante del suo lavoro, così come l’intima conversazione musicale con il pubblico, il coraggio di fallire e l’interazione con il tempo e lo spazio.

Martin Kohlstedt vive e lavora a Weimar. I suoi album TAG, NACHT, STROM, STRÖME e FLUR e i relativi rework hanno ottenuto il plauso della critica internazionale, portando il pianista e compositore in tournée in tutto il mondo. Oltre alle sue produzioni, Martin Kohlstedt compone colonne sonore per film, opere teatrali, podcast e audiolibri, dirige la sua etichetta discografica e cerca di conciliare ciò che fa con i suoi ideali di sostenibilità e cura dell’ambiente.

MARTIN KOHLSTEDT

20 novembre 2022 – @PARC Performing Arts Research Centre, MIXITE’ – Firenze

Biglietti: Euro 8,00 + prev.

Disponibili su Ticketone

Per info: www.bpmconcerti.com