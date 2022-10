Share Facebook

Twitter

L’album live di Cesare Cremonini “CREMONINI LIVE: STADI 2022 + IMOLA” sarà disponibile su tutte le piattaforme e in formato fisico da domani, venerdì 28 ottobre.

L’album contiene la registrazione live del trionfale tour negli stadi di quest’estate e della magica notte di Imola, con l’aggiunta della versione in studio di “Stella di Mare” con Lucio Dalla, prodotto e riarrangiato in studio da Cremonini e dal produttore e musicista Alessandro Magnanini. Il singolo è attualmente disponibile per la rotazione radiofonica.

“CREMONINI LIVE: STADI 2022 + IMOLA” è un’occasione per rivivere le emozioni della grande serie di concerti di quest’estate che hanno visto la partecipazione di 310.000 spettatori. Nell’album è possibile riascoltare il meglio del repertorio del cantautore bolognese, ormai divenuto un caposaldo del patrimonio collettivo musicale italiano: dagli ultimi brani come “La Ragazza del Futuro”, passando per “Padre Madre”, “La Nuova Stella di Broadway”, “Poetica” fino a “Un Giorno Migliore” (solo per citare alcuni dei 27 brani presenti nell’album). La versione dal vivo è impreziosita dalla band che ha seguito l’artista in tour e che comprendeva anche Davide Rossi al violino e Gary Novak alla batteria.

“Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola” sarà disponibile sulle piattaforme digitali e nei seguenti formati fisici: Doppio CD formato libro brossurato e triplo vinile numerato in edizione limitata (quest’ultimo in esclusiva sullo shop Universal).

TRACKLIST:

CD1: STELLA DI MARE (STUDIO VERSION) CON LUCIO DALLA, INTRO, LA RAGAZZA DEL FUTURO, PADREMADRE, IL COMICO, LA NUOVA STELLA DI BROADWAY, CHIMICA, COLIBRI’, QUALCOSA DI GRANDE, BUON VIAGGIO, MOONWALK, VIENI A VEDERE PERCHE’, LE SEI E VENTISEI, MONDO

CD2: LOGICO #1, GREYGOOSE, STELLA DI MARE CON LUCIO DALLA, LOST IN THE WEEKEND, CIAO, DELFINI, CHIAMALA FELICITA’, 50 SPECIAL, MARMELLATA #25, POETICA, NESSUNO VUOLE ESSERE ROBIN, AL TELEFONO, UN GIORNO MIGLIORE

Il “CREMONINI TOUR INDOOR 2022”, dopo il trionfo negli stadi italiani di quest’estate, partirà il 29 di ottobre.

Calendario “Cremonini Tour Indoor 2022”:

29/10 – Mantova (Grana Padano Arena & THEATRE)

1/11 – Roma (Palazzo dello Sport)

2/11 – Roma (Palazzo dello Sport)

4/11 – Roma (Palazzo dello Sport)

5/11 – Roma (Palazzo dello Sport)

7/11 – Casalecchio di Reno BO (Unipol Arena)

8/11– Casalecchio di Reno BO (Unipol Arena)

10/11– Casalecchio di Reno BO (Unipol Arena)

11/11– Casalecchio di Reno BO (Unipol Arena)

13/11 – Milano (Mediolanum Forum)

14/11– Milano (Mediolanum Forum)

16/11– Milano (Mediolanum Forum)

17/11– Milano (Mediolanum Forum)