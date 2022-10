Share Facebook

Oggi 29 Ottobre a Palazzo Nani (Hotel Radisson), Antonia Sautter presenta la sua nuova collezione “Natural Azur” Kimono à porter e accessori, da indossare tutti i giorni, per ricordarci che la natura è la nostra inueludibile alleata per un futuro più sostenibile.

L’edizione in corso della Venice Fashion Week 2022 ha trasformato la città lagunare in una vera e propria

passerella d’eccezione – oltre 40 gli atelier aperti in tutti i sestieri della città – con

l’intento, dichiarato, di puntare i riflettori della scena fashion sull’alta sartoria e sui

mestieri di alto artigianato e raccontare ad un pubblico internazionale la

variante Made in Venice della moda, vale a dire, un’avvincente storia sartoriale fatta

di sete e stoffe pregiate, contaminazioni culturali e materiche, tessuti tinti e stampati

in tutte le sfumature delle spezie, accessori e ornamenti che testimoniano con le loro

fogge l’incontro tra Oriente e Occidente.

Di questo modo slow & chic di fare moda che Venezia rivendica con

orgoglio, Antonia Sautter, l’imprenditrice e stilista veneziana cui è stato affidato

l’evento di chiusura dell’intera kermesse, è da sempre un’originale e raffinata

interprete.

“Antonia Sautter è un Maestro del “Saper fare” che connette la moda con l’alto

artigianato, la cultura internazionale e Venezia con l’Oriente. – dichiarano i curatori di

Venice Fashion Week, Laura Scarpa e Lorenzo Cinotti – Nelle sue creazioni

realizzate interamente a mano Antonia unisce antiche tecniche artigianali veneziane

alla moda contemporanea.”

La sfilata Kimono à porter – questo il titolo in calendario per la serata su invito che si terrà a Palazzo Nani, sede dell’Hotel Radisson – si pone

come ideale sigillo di un’edizione più che mai improntata ai temi della

sostenibilità mentre Antonia Sautter, reduce dal successo dello show benefico

Dreaming in Azur a tutela degli oceani in collaborazione con Venetian Arts

Foudation e Prince Albert II of Monaco Foundation – conferma l’anima green che

sottende la nuova collezione: – “Siamo abituati a pensare alla bellezza di Venezia

come a qualcosa che riguarda le sue architetture e i suoi monumenti, ma Venezia

è anche – ed evidentemente – l’incontro paesaggistico tra terra e mare, una

meraviglia che noi veneziani abbiamo sempre sotto gli occhi e di cui talvolta non ci

curiamo abbastanza” dichiara Antonia Sautter. “Dopo l’esperienza di Dreming in

Azur, il racconto per quadri scenici della magnificenza e fragilità dei nostri oceani in

collaborazione con il mio esclusivo cast de Il Ballo del Doge volevo declinare l’idea

di valorizzazione e salvaguardia della natura anche in ambito

sartoriale, traducendo la bellezza naturale della mia città natale in capi e

accessori di uso quotidiano che promuovessero un messaggio, più ampio, di

sostenibilità.”



I pregiati velluti di seta con cui Antonia Sautter è solita confezionare i suoi kimono

dal taglio contemporaneo ed unisex, si tingono per l’occasione di tenui note

floreali a contraltare di una rigogliosa palette di verdi e di fantasie d’ispirazione

marina su sfondi di turchese o azzurro mare opalescente. Completano

l’ensamble della collezione Natural Azur gli accessori: sciarpe, borse, dal manico in

legno di bambù, foulard, pantuffe e cuscini.

La collezione, che verrà presentata all’esclusivo pubblico dell’Hotel Radisson in una

modalità intima, “meno sfilata e più salotto di alta moda romana in stile anni

Cinquanta” anticipa Antonia Sautter, sarà disponibile sull’e-commerce della stilista a

partire dal 3 novembre 2022.