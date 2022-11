Olly il nuovo singolo “Fammi morire”

Share

Olly, giovane promessa del panorama musicale italiano ed esponente della nuova scuola genovese, torna con il nuovo singolo “Fammi morire” per Epic Records Italy/Sony Music su tutte le piattaforme digitali e già disponibile in pre-save. Il brano arriva a 7 mesi di distanza da “Un’altra volta” – brano virale da più di 5 milioni di streaming totali.

Olly è ufficialmente tra i 43 artisti selezionati da Amadeus per le audizioni live di Sanremo Giovani che si terranno il prossimo 4 novembre, con il brano “L’anima balla”.

Sequel della hit “Un’altra volta”, con cui Olly cerca in modo spavaldo quell’unica possibilità per esprimere i propri sentimenti, “Fammi morire” – scritto dal giovane cantautore e prodotto in collaborazione con JVLI – racconta la dipendenza dall’amore, quel polo gravitazionale affettivo e nostalgico che caratterizza il DNA del giovane genovese, romantico e danzereccio.

Brano uptempo in cassa dritta, “Fammi morire” è la resa all’amore, l’abbandono totale al sentimento, ormai accettato nella sua potenza inafferrabile. Così la volontà è quella di morire, ma solo nella petit mort dell’abbraccio con chi si ama: la morte più vitale che si possa ballare.

Racconta Olly: Sono un ragazzo entusiasta che si innamora molto facilmente, tanto che con “Un’ Altra Volta” sono “caduto” dal quinto piano di un grattacielo a causa di un tradimento ed ora con “Fammi morire” mi sono trovato a partecipare ad una terapia di gruppo, per raccontare la mia dipendenza dall’amore.

Oltre al successo di “Un’altra Volta” (uscito a marzo 2022), Olly vanta ben oltre quattro milioni di stream per il singolo “Il Primo Amore” (2019), la nomination come Artista del Mese per MTV New Generation con il singolo “Lego” (2021) e il grande successo del remix de “La Notte”, uno dei brani più iconici e emozionanti della storia recente della musica italiana, firmato insieme alla stessa Arisa.

Con uno stile che fa del proprio Leitmotiv il contrasto fra un racconto cantautorale, intimistico e riflessivo – sua principale ispirazione – e un sound accattivante tutto da ballare, Olly è indubbiamente una delle più intriganti novità del pop italiano.

BIOGRAFIA

Olly è un cantante genovese classe 2001. Emerso dalla scena rap ligure, il suo stile è definito fin dai primi passi da un metodo hip-hop e dalla centralità della parola, che tende a sublimarsi fin da subito in un utilizzo della voce profondamente melodico, a tratti soul. Con questa formula raggiunge i primi successi nel 2019, attirando l’attenzione di realtà come Metatron e Sony, con cui inizia un percorso nel 2021. Agli elementi già presenti nella sua sensibilità, si aggiunge, grazie all’incontro con il producer JVLI, una tendenza alla musica elettronica, che si traduce in brani dal carattere movimentato ed estremamente coinvolgente. “Un’altra volta” è il più grande risultato in questo senso: a tutti gli effetti un tormentone (che conta al momento oltre 5 milioni di stream) che ha fatto vibrare i “TIM Summer Hits” e altri palchi estivi, inclusi quelli di Frah Quintale e Blanco.

Olly è stato nominato artista del mese per MTV New Generation e ha collaborato con vari artisti provenienti dal rap e dal pop, tra cui Arisa, continuando a definire un’identità cangiante, in un flirt senza fine con pop, hip-hop, dance, elettronica, canzone d’autore e un solo punto fermo: essere Olly.