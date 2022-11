MTV EMAs 2022 annunciati altri ospiti

Share

MTV ha annunciato oggi che Stormzy, GAYLE, OneRepublic, Kalush Orchestra, SPINALL, Äyanna e Nasty C sono tra gli artisti in scaletta che si esibiranno ai “MTV EMAs” 2022 insieme agli artisti già annunciati Ava Max, Bebe Rexha, David Guetta, Gorillaz, Lewis Capaldi e Muse. Gli “MTV EMAs” 2022, condotti da Rita Ora e Taika Waititi, saranno trasmessi in diretta dal PSD Bank Dome di Düsseldorf, in Germania, domenica 13 novembre.

Il cantautore nominato ai GRAMMY Julian Lennon, la modella e attivista di fama mondiale Leomie Anderson e il cantautore britannico e star di TikTok Sam Ryder consegneranno i premi durante gli “MTV EMAs”. Altri presentatori saranno annunciati in un secondo momento.

In Italia, l’evento live andrà in onda domenica 13 novembre a partire dalle 20.00 con il Pre Show e dalle 21.00 con il Live Show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) con il commento in italiano di Carolina di Domenico e Jody Cecchetto e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) in lingua originale. Lo show sarà anche in simulcast su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW) a partire dalle ore 21.00. Inoltre, lo speciale dell’evento sarà disponibile On Demand da lunedì 14 novembre anche su Paramount+, il nuovo servizio di streaming di Paramount. E ancora, su Pluto TV, nei tre giorni che precedono l’evento, si accenderà un pop-up channel a tema EMAs, che trasmetterà in rotazione i migliori eventi musicali degli ultimi 12 mesi (EMAs del 2021, MTV Movie & Tv awards 2022, VMAs 2022, MIAWS 2022, Isle of Malta 2022, oltre al Taylor Hawkins Tribute Concert di Londra ed alcuni MTV Unplugged).

Stormzy – torna sul palco degli EMA, il musicista britannico Stormzy ed è pronto a pubblicare il suo attesissimo terzo album, “This Is What I Mean”, in uscita il 25 novembre 2022 con 0207 Def Jam. Con l’uscita del suo terzo album, Stormzy si presenta non solo come uno dei rapper più affermati della Gran Bretagna, ma anche come un’icona culturale e uno dei musicisti più affermati in qualsiasi genere. Con il suo nuovo disco, Stormzy offre al pubblico un innegabile classico moderno, condensando senza sforzi una serie di stili e generi diversi tra loro in un album che supera in modo entusiasmante qualsiasi divario tra un trattato moderno e urgente, il soul e l’hip-hop. Stormzy ha ricevuto una nomination agli EMA 2022 per il “Best Longform Video”.

GAYLE – Al suo debutto agli EMA, la cantautrice diciottenne GAYLE, onesta e innegabilmente magnetica, crea un tipo di musica pop che dà forza sia all’artista sia al pubblico. Da quando ha debuttato con l’audace confessione “dumbass” – un brano molto ascoltato che ha debuttato all’inizio del 2020 – la musicista di Nashville ha pubblicato come indipendente una serie di singoli realizzati restando fedele alla sua scrittura senza filtri ma con bellissime sfumature. Appena scritturata da Atlantic Records, GAYLE è ora al lavoro sul suo progetto di debutto. È stata nominata agli EMA 2022 per “Best New” e “Best Push”.

OneRepublic – Tornano sul palco degli EMA i OneRepublic, la band nominata ai GRAMMY e composta dal cantautore e voce principale Ryan Tedder, dai chitarristi Zach Filkins e Drew Brown, dal tastierista Brian Willett, dal bassista e violoncellista Brent Kutzle e dal batterista Eddie Fisher. La band ha pubblicato il suo album di debutto Dreaming Out Loud nel 2007 in cui è presente il singolo “Apologize”, che ha ottenuto una nomination ai GRAMMY® e venduto 20 milioni di copie. Il secondo album della band, Waking Up del 2009, contiene i singoli di successo “All the Right Moves”, “Secrets” e “Good Life”. Nel 2013 è seguito l’album Native, certificato disco di platino, con la hit numero 1 “Counting Stars”. Ad oggi la band ha ottenuto 5 miliardi di stream su Spotify. Il loro ultimo album, Human, è uscito il 27 agosto 2021 e contiene singoli che insieme hanno superato i 2,5 miliardi di stream globali e sono certificati RIAA Platinum: “Somebody”, “Run”, “Somebody To Love”, “Wanted”, “Didn’t I”, “Better Days” e “Rescue Me”. L’estate scorsa gli OneRepublic hanno pubblicato uno dei più grandi successi globali di quest’anno, “I Ain’t Worried”, che è stato scritto per il film campione di incassi Top Gun: Maverick.

Kalush Orchestra – Al loro debutto agli EMA, i Kalush Orchestra sono capitanati dal rapper ucraino Oleh Psiuk. La band è composta anche dai polistrumentisti Tymofii Muzychuk, Vitalii Duzhyk, Andriy Gandziuk, noto come MC Dzhonni Dyvnyy, il misterioso KylymMen (ballerino principale con il soprannome di “Carpet-Man”), Sasha Kondratiuk e Sasha Tab (cantante del gruppo, noto anche come membro della band “Salto Nazad”). Fondendo strumenti e melodie della tradizione folkloristica ucraina con ritmi hip-hop moderni e versi rap in libertà, la Kalush Orchestra vuole portare il patrimonio e la cultura ucraina nel presente, celebrando la sua unicità e promuovendola in tutto il mondo. Adesso sono le voci principali di un vibrante hip-hop in lingua ucraina che negli ultimi anni si è sviluppato nelle scene underground fino ad arrivare sotto i riflettori mondiali con la sensazionale vittoria all’Eurovision Song Contest nel maggio 2022.

SPINALL – debutta agli EMA insieme a Äyanna e Nasty C, SPINALL uno dei DJ africani più conosciuti e di successo. Il DJ, produttore e cantautore, è noto per la sua grande collezione di singoli di successo, per la sua ineguagliabile abilità alla consolle e per essere stato il primo DJ nigeriano a fare un tour in Africa, Regno Unito e Stati Uniti, con esibizioni all’Ends Festival, OneAfrica, Afronation e Glastonbury Festival. Inoltre, durante la creazione dei suoi 5 album in studio ha collaborato con artisti del calibro di Wizkid, Burna Boy, Davido, Wande Coal, 6lack, Sean Paul, Bastille, Tiwa Savage, Kranium, Omah Lay, Fire Boy DML, Adekunle Gold e molti altri.

Äyanna – Insieme a SPINALL e Nasty C, debutta agli EMAs 2022 anche la cantautrice britannica Äyanna. Äyanna è cresciuta a East London e attribuisce al quartiere culturalmente eterogeneo e alle origini dei suoi genitori, inglese e giamaicana, il merito di averle fatto conoscere una grande varietà di musica, tra cui reggae, pop anni ’80, R&B e soul. Il singolo di Äyanna del 2019, “Party Tricks”, è stata una delle prime canzoni che ha scritto ed è stata inclusa in BBC Music Introducing. Äyanna ha mostrato entrambe le sue doti di autrice e cantante nel brano registrato con SPINALL e DJ Snake “Power (Remember Who You Are)”, realizzato per il cortometraggio Flipper’s Skate Heist. Il brano dance, potente e ritmico, interpola le memorabili tastiere di “Sinnerman” di Nina Simone d Summer Walker. Attualmente sta lavorando al suo progetto di debutto.

Nasty C – debutta agli EMA insieme a SPINALL e Äyanna, Nsikayesizwe David Ngcobo, meglio conosciuto con il nome d’arte Nasty C, rapper sudafricano pluripremiato. Il suo secondo album da record, “Strings and Bling”, è stato certificato doppio disco di platino da RISA con oltre 90 milioni di stream. L’album ha generato quattro singoli multi-platino con “King”, “Jungle”, “Strings And Bling” e “SMA”, oltre a 6 dischi di platino e altri 7 dischi dell’album certificati Oro. Il suo successo internazionale ha raggiunto l’apice negli ultimi anni con l’uscita del documentario “Zulu Man in Japan” e del suo terzo album “Zulu Man With Some Power”. L’album include collaborazioni con T.I, Lil Keed, Ari Lennox, Lil Gotit, Tellaman e Rowlene. Attualmente Nasty C sta lavorando al suo quarto album in studio, che sarà pubblicato da Def Jam Records.

I fan potranno votare per i loro artisti preferiti nelle 17 categorie gender-neutral in cui rientrano “Best Song”, “Best Artist”, “Best Collaboration” e le due nuove categorie “Best Longform Video” e “Best Metaverse Performance,” sul sito www.mtvema.com fino alla mezzanotte del 9 novembre.