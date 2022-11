Greta Panettieri in concerto all’Elegance Cafè di Roma

Share

Le note di Greta Panettieri saranno protagoniste del concerto in programma giovedì 10 novembre all’Elegance Cafè di Roma accompagnata dal suo trio.

La formazione composta da Andrea Sammartino (piano), Angelo Lazzeri (chitarra elettrica) e dalla stessa Panettieri (voce e chitarra acustica), proporrà una selezione dei suoi brani più amati. Dai successi della musica italiana rivisitati in chiave jazz, alle composizioni originali dal sound più contemporaneo.

Per la prima volta dal vivo il pubblico potrà ascoltare il nuovo singolo “No More” in uscita il 30 ottobre 2022, brano che anticipa l’album “Into My Garden” (GBM) previsto per gennaio 2023. “No More” è un blues dalle sonorità ricercate e moderne, che esprime dissenso nei confronti di guerre e politiche ambientali scellerate, dimostrando come il jazz italiano continui a occuparsi di diritti civili e rispetto dell’ambiente. Con umiltà ma con convinzione, Greta Panettieri si fa portavoce di questi valori con eleganza e creatività. La formazione in trio permetterà al pubblico di sentirsi vicino all’artista e entrare dentro le canzoni per un’esperienza vibrante e indimenticabile.

Greta Panettieri, musicista apprezzata per il suo virtuosismo e la sua irresistibile personalità, è cresciuta artisticamente a New York, dove nel 2010 ha pubblicato il suo primo album per la Decca/Universal dal titolo “The Edge of Everything”. Cantante, compositrice, autrice, scrittrice (è in procinto di pubblicare un saggio sulla vocalità pop/jazz per Mimesis Editore), oltre che nel circuito dei festival e dei club, la si ascolta spesso in radio, ospite dei vari palinsesti, ma anche come conduttrice del programma “G-Pills anche le formiche pizzicano”. Greta ha collaborato con grandi artisti internazionali come Terri Lyne Carrington, Larry Williams, Robert Irving III, Gegè Telesforo, Toquinho, Fabrizio Bosso, Sergio Cammariere e molti altri.

Andrea Sammartino, pianista, compositore e produttore che segue Greta sin dal primo contratto discografico con la Universal americana. Angelo Lazzeri docente di chitarra jazz al conservatorio di Perugia, vanta numerose collaborazioni nella scena jazz nazionale ed internazionale.

