Continua il successo dello spettacolo teatrale di “Pretty Woman il musical”

Ispirato al grandissimo successo cinematografico di Julia Roberts e Richard Gere, dopo il trionfo della passata stagione al teatro Nazionale di Milano che lo ha incoronato come lo spettacolo teatrale italiano ‘più visto’ (oltre 80.000 presenze) e il debutto al Teatro Olimpico di Roma (18-23 ottobre), prosegue il suo tour.

Stage Entertainment in collaborazione con Italiana Assicurazioni, Compagnia con oltre 8.600 collaboratori assicurativi su tutto il territorio italiano, propone infatti un viaggio nei principali teatri italiani fino ad aprile 2023.

La tournée, distribuita da Savà Produzioni Creative per Vivo Concerti, dopo Roma e Montecatini (Teatro Verdi) è a Bari (Teatro Team) per arrivare poi a Senigallia (Teatro La Fenice, 12 e 13 novembre), Lugano (Teatro Lac, 26 e 27 novembre), Cassano Magnago (Teatro Auditorio, 30 novembre e 1 dicembre), Bolzano (Teatro Comunale, 6 dicembre), Varese (Teatro di Varese, 9 e 10 dicembre), Genova (Teatro Politeama, dal 15 al 17 dicembre), Torino (Teatro Colosseo, dal 12 al 14 gennaio), Udine (Teatro Giovanni da Udine, dal 17 al 19 gennaio), Bologna (Teatro Europauditorium, 21 e 22 gennaio), Firenze (Teatro Verdi, dal 27 al 29 gennaio), Vicenza (Teatro Comunale, 2 febbraio), Bergamo (Teatro Creberg, 10 e 11 febbraio), Trieste (Teatro Rossetti dal 17 al 19 febbraio), Assisi (Teatro Lyrick, 22 febbraio), Napoli (Teatro Augusteo, 1 e 2 marzo), Ragusa (Teatro 2000, 11 marzo), Catania (Teatro Metropolitan, 14 marzo) e Parma (Teatro Regio, 6 e 7 marzo).

La tournée si concluderà al Teatro Lirico ‘Giorgio Gaber’ di Milano.

“Siamo molto felici di proporre a tutta Italia – spiega Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment Italia – uno spettacolo che continua a far sognare intere generazioni e che, lo scorso anno, ancora in pandemia, è stato sinonimo per tutti coloro che sono venuti al Nazionale di evasione e divertimento. Era questo che volevamo offrire al nostro pubblico e gli 80.000 biglietti venduti confermano che ci avevamo visto giusto. Ringrazio ancora una volta Chiara Noschese per il grandissimo lavoro fatto, tutto il cast e tutti coloro che ci hanno permesso di raggiungere tale traguardo”.

Arte e cultura sono per Italiana Assicurazioni, presenting partner del Tour 2022/2023, un’occasione di crescita personale e collettiva; per questo la Società ha scelto di essere a fianco di Stage Entertainment nella promozione del musical. Questa collaborazione è un’ulteriore testimonianza della vicinanza di Italiana Assicurazioni al territorio attraverso le sue agenzie, e la dimostrazione di attenzione verso i propri clienti che, proprio in virtù di questa collaborazione, avranno l’opportunità di partecipare a uno spettacolo esclusivo e vivere un’esperienza emozionante e coinvolgente.

Scritto in coppia da Garry Marshall e Jonathan F. Lawton, rispettivamente leggendario regista e sceneggiatore originale della pellicola, lo spettacolo si avvale di una colonna sonora che è un mix di canzoni pop e romantiche scritte da due compositori d’eccellenza, Bryan Adams e il suo fidato co-autore Jim Vallance, e dell’indimenticabile successo mondiale del 1964 “Oh, Pretty Woman” di Roy Orbison.

L’adattamento teatrale mantiene l’impianto narrativo del successo cinematografico premiato nel 1991 con un Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale (Julia Roberts) e ripercorre fedelmente i momenti della storia d’amore di Vivian ed Edward.

Accanto alla tematica sentimentale, che ha di fatto appassionato un pubblico eterogeneo di sognatrici e sognatori, alcuni temi molto attuali sono ancora il punto di forza di questa instancabile storia a metà strada tra Cenerentola e My Fair Lady. La rivalsa di una donna alla ricerca di sé e della sua dignità, il cambiamento di due persone diverse, per classe, che non discriminano l’altro ma che si avvicinano l’uno all’altra rivoluzionando se stessi e il loro modo di pensare, la forza dei sentimenti che hanno la meglio su fama e denaro, il superamento delle apparenze in un mondo che non riesce ad andare oltre i preconcetti. Un inno alla libertà che supera pregiudizi e convenzioni, una storia trasversale che supera le differenze sociali e di età.

Protagonista è la musica anni ’80, proprio come l’autore della colonna sonora, Bryan Adams. Le musiche sono tipiche degli anni a cavallo tra il 1980 e il 1990 così come lo sono le ambientazioni dello spettacolo. Come sulla scena si affrontano e si vivono sentimenti contrastanti, così le tematiche romantiche saranno accompagnate da canzoni lente mentre le tematiche più accese e coinvolgenti, legate al riscatto e alla realizzazione dei propri sogni, saranno più ritmate e intense. La musica rimane quella originale scritta da Bryan Adams, non è intervenuto alcun elemento di modifica, adattamento o rielaborazione in questo allestimento tutto italiano.

Nell’agosto del 2018 il musical ha celebrato la sua prima mondiale a Broadway riscuotendo il tutto esaurito.

LA STORIA

La giovane squillo Vivian Ward (Beatrice Baldaccini) incontra per caso il ricco e affascinante uomo d’affari Edward Lewis (Thomas Santu) arrivato a Beverly Hills per concludere un affare. Dopo una notte insieme, lui rimane colpito dalla simpatia e dalla bellezza di lei e la ingaggia per tutta la settimana come sua compagna offrendole 3000 dollari. L’amico e avvocato di Edward, Philip Stuckey (Andrea Verzicco), gli consiglia di portare con sé una ragazza a una cena d’affari per fare colpo con David Morse (Lorenzo Tognocchi), capo della grossa compagnia marittima che Lewis vuole acquistare. Invita quindi Vivian e le lascia i soldi per comprarsi gli abiti adatti. Nonostante le difficoltà legate all’essere ingiustamente maltratta da alcune commesse dei negozi di Rodeo Drive, Vivian trova l’aiuto del direttore dell’albergo, Mr. Thompson (Cristian Ruiz), che la manda nella sartoria di una sua amica e le insegna il comportamento da tenere a tavola nelle occasioni mondane. Intanto la relazione tra Vivian ed Edward da normale rapporto d’affari diventa sempre più simile all’amore, di questo ne è testimone Kit (Giulia Fabbri), giovane prostituta e amica di Vivian.

Vivian ed Edward si innamoreranno l’uno dell’altra sebbene provengano da mondi totalmente diversi.

CALENDARIO AGGIORNATO TOUR 2022-2023:

Martedì 18 ottobre 2022 | Roma @ Teatro Olimpico

Mercoledì 19 ottobre 2022 | Roma @ Teatro Olimpico

Giovedì 20 ottobre 2022 | Roma @ Teatro Olimpico

Venerdì 21 ottobre 2022 | Roma @ Teatro Olimpico

Sabato 22 ottobre 2022 | Roma @ Teatro Olimpico

Domenica 23 ottobre 2022 | Roma @ Teatro Olimpico

Venerdì 28 ottobre 2022 | Montecatini @ Teatro Verdi

Sabato 5 novembre 2022 | Bari @ Teatro Team

Domenica 6 novembre 2022 | Bari @ Teatro Team

Sabato 12 novembre 2022 | Senigallia @ Teatro La Fenice

Domenica 13 novembre 2022 | Senigallia @ Teatro La Fenice

Sabato 26 novembre 2022 | Lugano @ Teatro Lac

Domenica 27 novembre 2022 | Lugano @ Teatro Lac

Mercoledì 30 novembre 2022 | Cassano Magnago @Teatro Auditorio

Giovedì 1 dicembre 2022 | Cassano Magnago @Teatro Auditorio

Martedì 6 dicembre 2022 | Bolzano @ Teatro Comunale

Venerdì 9 dicembre 2022 | Varese @ Teatro di Varese

Sabato 10 dicembre 2022 | Varese @Teatro di Varese

Giovedì 15 dicembre 2022 | Genova @Teatro Politeama

Venerdì 16 dicembre 2022 | Genova @ Teatro Politeama

Sabato 17 dicembre 2022 | Genova @ Teatro Politeama

Giovedì 12 gennaio 2023 | Torino @ Teatro Colosseo

Venerdì 13 gennaio 2023 | Torino @ Teatro Colosseo

Sabato 14 gennaio 2023 | Torino @ Teatro Colosseo

Martedì 17 gennaio 2023 | Udine @Teatro Giovanni da Udine

Mercoledì 18 gennaio 2023 | Udine @ Teatro Giovanni da Udine

Giovedì 19 gennaio 2023 | Udine @Teatro Giovanni da Udine

Sabato 21 gennaio 2023 | Bologna @Teatro Europauditorium

Domenica 22 gennaio 2023 | Bologna @Teatro Europauditorium

venerdì 27 gennaio 2023 | Firenze @ Teatro Verdi

Sabato 28 gennaio 2023 | Firenze @ Teatro Verdi

Domenica 29 gennaio 2023 | Firenze @ Teatro Verdi

Giovedì 2 febbraio 2023 | Vicenza @ Teatro Comunale

Venerdì 10 febbraio 2023 | Bergamo @ Teatro Creberg

Sabato 11 febbraio 2023 | Bergamo @ Teatro Creberg

Venerdì 17 febbraio 2023 | Trieste @ Teatro Rossetti

Sabato 18 febbraio 2023 | Trieste @Teatro Rossetti

Domenica 19 febbraio 2023 | Trieste @ Teatro Rossetti

Mercoledì 22 febbraio 2023 | Assisi @ Teatro Lyrick

Mercoledì 1 marzo 2023 | Napoli @ Teatro Augusteo

Giovedì 2 marzo 2023 | Napoli @ Teatro Augusteo

Sabato 11 marzo 2023 | Ragusa @ Teatro 2000

Martedì 14 marzo 2023 | Catania @ Teatro Metropolitan

Giovedì 6 aprile 2023 | Parma @ Teatro Regio

Venerdì 7 aprile 2023 | Parma @ Teatro Regio

L’ultima tappa sarà al Lirico Giorgio Gaber Gaber di Milano