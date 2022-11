Ginevra è l’artista Up Next Italia

Apple Music ha annunciato oggi che GINEVRA è la nuova artista ad essere inclusa nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

“Sono davvero entusiasta di esser stata scelta da Apple Music per Up Next Italia” commenta GINEVRA. “Il mio disco, DIAMANTI, è uscito da poche settimane e questa è davvero un’opportunità importante per poterlo raccontare grazie ad Apple Music”.

GINEVRA è il progetto di Ginevra Lubrano, giovane cantautrice di Torino. “METROPOLI” – primo EP in italiano dopo il precedente “Ruins” – viene pubblicato il 26 giugno 2020 da Asian Fake. La direzione musicale è condotta dall’artista insieme al produttore Francesco Fugazza, in arte Fugazza, con cui collabora dal 2018. Il 2021 è un anno dedicato alla scrittura e alle collaborazioni: GINEVRA partecipa a “SOLI”, singolo di Mecna insieme a Ghemon, a “NON LO FAREI MAI”, brano presente nell’album “Insieme” del producer Ceri, e co-firma “GLICINE” con cui la cantante Noemi partecipa alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Il 18 giugno 2021 pubblica il singolo “CLUB”, prodotto da Fugazza e dal fratello Marco aka Suorcristona, che conquista l’apprezzamento di pubblico e critica e le permette di essere presente nelle line-up di vari festival estivi. Nel 2022 partecipa alla serata delle cover del Festival di Sanremo 2022, insieme a La Rappresentante di Lista, Margherita Vicario e Cosmo, con il brano “Be My Baby” delle Ronettes. Nei primi mesi del 2022 GINEVRA continua la lavorazione e finalizzazione del nuovo materiale, che vede la luce il 15 aprile 2022 con il brano “BRICIOLE”, prodotto a più mani da Fugazza, Suorcristona e dal duo Frenetik&Orang3. Il 10 giugno esce il secondo singolo “ANARCHICI”, mentre l’artista è già impegnata in un tour estivo che la porterà ad esibirsi in alcuni dei più apprezzati festival italiani. Anticipato dal singolo “TORINO”, il 14 ottobre esce “DIAMANTI”, il suo nuovo album.

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma mensile di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti. Ogni mese, il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l’artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica. In quanto nuovo ingresso nel roster Up Next Italia di Apple Music, Ginevra si unisce ad alcuni dei più interessanti e promettenti artisti di oggi ed entra dunque in un programma che ha già visto come protagonisti ANNA, Rose Villain, ALFA, Digital Astro, Ditonellapiaga, Kaze, J Lord, Matteo Crea, Wako, Voodoo Kid, MILES, Assurdité.

Nel 2022, il programma Up Next di Apple Music è entrato nel suo sesto anno. Il vasto roster globale di Up Next include talenti nominati ai Grammy e lodati dalla critica come 6lack, Daniel Caesar, H.E.R., Greta Van Fleet, Khalid, Amy Shark, Billie Eilish, Sabrina Claudio, Sigrid, Mr Eazi, Stefflon Don, Bad Bunny, Juice WLRD, Bazzi, Jax Jones, NCT 127, Summer Walker, Tierra Whack, Dean Lewis, Pink Sweat$, Koffee, Megan Thee Stallion, Burna Boy, Clairo, Lunay, Jessie Reyez, Orville Peck, Victoria Monét, Ingrid Andress, Conan Gray, Don Toliver, Rema, BENEE, Holly Humberstone, Natanael Cano, Givēon, beabadoobee, Arlo Parks, Tate McRae, Zoe West, Morray, Fousheé, Amorphous, Tems, Parker McCollum, Jay Wheeler, Shenseea, Omar Apollo, Jvck James, aespa, Yahritza Y Su Esencia, Amelia Moore, FLO e SoFaygo.

Aggiungi la Playlist Up Next di Apple Music alla tua rotazione.