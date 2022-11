Yungblud super ospite a X Factor

Share

La superstar inglese YUNGBLUD sarà il super ospite internazionale del terzo live di X Factor 2022, lo show Sky Original prodotto da Fremantle. La puntata, che andrà in onda giovedì 10 novembre alle ore 21.15 su SKY e in streaming su NOW (disponibile On Demand e su SKY Go), vedrà la nuova stella del punk rock internazionale esibirsi in una straordinaria performance.

YUNGBLUD, una star da oltre 3,5 miliardi di stream totali, presenterà sul palco di X Factor il suo ultimo singolo “Tissues”, già tra i brani più trasmessi in radio in Italia e tratto dal nuovo album dal titolo omonimo “Yungblud” che ha debuttato alla prima posizione nella classifica in UK, Australia, Irlanda e in Nuova Zelanda. Raramente un artista ha avuto fin dall’inizio un impatto culturale così importante, già assunto ad icona rock n’roll per la Generazione Z, la sua musica si batte in difesa dei più deboli e di chi viene posto ai margini della società, conquistando legioni di fan in tutto il globo. L’artista – che ha ricevuto gli elogi di leggende del rock come Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Steve Jones e Dave Grohl – tornerà in Italia per un attesissimo concerto che si terrà venerdì 10 marzo al Mediolanum Forum di Milano.

Nato nello Yorkshire, Inghilterra, YUNGBLUD (vero nome Dominic Harrison) è un polistrumentista che per la prima volta ha imbracciato la chitarra all’età di due anni ed ha iniziato a scrivere canzoni a dieci anni. L’artista ventiquattrenne è conosciuto per il dar voce a ciò che sente essere le preoccupazioni principali della sua generazione, usando la sua musica per unire e incoraggiare i giovani di oggi.

Dopo aver pubblicato l’omonimo EP e il suo disco d’esordio “21st Century Liability” nel 2018, nel 2019 YUNGBLUD ha pubblicato l’EP “The Underrated Youth” che ha esordito nella top 10 della classifica Official UK Album.

All’inizio del 2020 YUNGBLUD è stato incoronato vincitore di MTV Push: Ones to Watch ed è stato anche selezionato per la votazione BBC Sound of 2020. Nel febbraio 2020 YUNGBLUD ha vinto il premio per Best Music Videoagli NME Awards e il premio come Best Push Artist agli MTV EMAS 2020.

Negli anni YUNGBLUD si è esibito davanti a folle di pubblico in oltre 20 paesi ed è stato sui palchi di alcuni dei più importanti festival a livello mondiale, tra i quali Austin City Limits, Life Is Beautiful, Lollapalooza, Rock Am Ring, Reading and Leeds Festivals e Vans Warped Tour.

Il 4 dicembre 2020 YUNGBLUD ha pubblicato l’album “weird!” che ha debuttato al primo posto nella classifica UK Official Album Chart dopo aver accumulato il numero enorme di 39.000 vendite nella prima settimana. Descritto come l’album della crescita “weird!” include le trace “god save me, but don’t drown me out”, “weird!”, “strawberry lipstick” e “Mars”. Nell’autunno 2020 ha lanciato The YUNGBLUD Podcast su BBC Sounds, nel quale incontra giovani appassionati di musica che stanno affrontando momenti di svolta nelle loro vite per toccare argomenti e problemi che oggi colpiscono i giovani, siano essi il genere, la sessualità, l’identità, preoccupazioni legate ai soldi, amicizia, stile e salute mentale.

YUNGBLUD ha ora 8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 3 miliardi di stream globali.