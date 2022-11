Roma Jazz Festival 2022 con i Mingus Big Band

Share

Dalla rievocazione di Charles Mingus ai due nuovi appuntamenti per i più piccoli, è densa la programmazione della settima giornata del Roma Jazz Festival 2022.

Momento culminante di domenica 13 novembre sarà l’attesissimo concerto della Mingus Big Band alle 21 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, tappa di un tour in esclusiva per Italian Jazz Platform.

A 100 anni dalla nascita di Charles Mingus, la Mingus Big Band celebra la musica del noto compositore e contrabbassista. Una band di quattordici elementi, composta da alcuni dei più grandi musicisti di New York che per tanti anni ha visto la direzione artistica di Sue Mingus, moglie di Charles, recentemente scomparsa. Con undici album in discografia, sei dei quali nominati ai Grammy, la Mingus Big Band ci accompagna in un viaggio nell’affascinante universo dell’iconico jazzista americano, nella sua musica inusuale, strettamente legata alla personalità stessa dell’autore, piena di sfaccettature, di richiami strettamente personali, eppure così universale proprio per la schiettezza e l’immediatezza con cui si lascia ascoltare. La Mingus Big Band rappresenta uno straordinario veicolo per l’esecuzione della musica di Mingus che, in vita, desiderò per molto tempo di organizzare una propria big band ma non fu mai in grado di raggiungere tale obiettivo, pur componendo un gran numero di opere importanti per grandi ensemble.

Ad aprire la programmazione del 13 novembre sarà però il secondo dei tre appuntamenti che il Roma Jazz Festival dedica ai più piccoli. Dopo il successo della domenica precedente con I Musicanti di Brema torna Fiabe Jazz stavolta con Cenerentola Rock, alle ore 11 in Sala Borgna. Prodotto dal Teatro Popolare d’Arte e ideato da Roberto Caccavo e Francesco Giorgi, Fiabe Jazz è un format/spettacolo di musica e teatro che trasporta bambini e adulti nel mondo della fantasia. L’idea portante di Fiabe Jazz è il concetto di imprevisto che rende più avventuroso il viaggio, esattamente come, nel jazz, la variazione sul tema principale è di vitale importanza. Fiabe Jazz è un caleidoscopio della fantasia, un gioco di immagini, suoni e parole che ha già conquistato migliaia di spettatori piccoli e grandi con un format originale e brillante che sposta l’accento sull’importanza della creatività come mezzo che va oltre ogni imprevisto.

Nel pomeriggio, invece, alle ore 18, appuntamento sempre in Sala Borgna con Let’s Save the Planet, un concerto della Jazz Campus Orchestra con la partecipazione speciale dell’attrice Maria Chiara Giannetta. Fra musica e parole, un affascinante racconto alla scoperta del nostro Pianeta, l’unico che abbiamo, della sua tutela e del rapporto con l’uomo. Nata nel 2019 come progetto della Fondazione Musica per Roma con l’obiettivo di sviluppare nei bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni l’interesse nei confronti della musica jazz, della sua storia e del suo linguaggio, la Jazz Campus Orchestra è un piccolo miracolo italiano che ha già collezionato numerose esibizioni in eventi prestigiosi, dal concerto celebrativo per il ventennale dell’Auditorium, con la partecipazione del maestro Antonio Pappano e del premio Oscar Nicola Piovani, alla partecipazione alla rassegna “I Concerti del Quirinale”, con tanto di esibizione trasmessa in diretta su Rai Radio Tre. Diretta da Massimo Nunzi – alle spalle una lunga attività di trombettista e arrangiatore per artisti del calibro di Chet Baker, Dizzy Gillespie, Lester Bowie, John Cage, Umberto Bindi, Domenico Modugno, Danilo Rea, Enrico Pieranunzi, Gianluca Petrella e molti altri – la Jazz Campus Orchestra ha messo a punto un repertorio che spazia da celebri standard a brani originali di Nunzi, costruito con la partecipazione attiva delle ragazze e dei ragazzi che compongono l’ensemble.

Giunto alla 46° edizione, torna il Roma Jazz Festival, che dal 6 al 19 novembre animerà la Capitale con 23 concerti fra l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, la Casa del jazz e il Monk club. Diretto da Mario Ciampà, il Roma Jazz Festival 2022 è realizzato con il contributo del MIC – Ministero della Cultura, di Roma Capitale ed è prodotto da IMF Foundation in co-realizzazione con Fondazione Musica per Roma.

