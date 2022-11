Ultimi biglietti per il concerto di Anastacia

Share

Ultimi biglietti disponibili per il concerto di Anastacia riprogrammato al PalaBassano2 di Bassano del Grappa per venerdì 25 novembre (ore 21.00). Organizzato da DuePunti Eventi con il patrocinio della Città di Bassano del Grappa, il ricavato sarà a favore della Fondazione Città della Speranza di Padova, punto di riferimento nazionale ed europeo per il finanziamento alla ricerca pediatrica, la formulazione di diagnosi precoci, l’identificazione di terapie e cure innovative per i bambini.

«Siamo felici che Anastacia abbia accettato il nostro invito, non capita tutti i giorni di ospitare una star internazionale – commenta Franco Masello, fondatore di Città della Speranza -. Speriamo di occupare tutti i posti del palazzetto di Bassano perché ogni singolo biglietto venduto è un aiuto alla ricerca e un passo verso la guarigione di un bambino».

«Per questa importante causa abbiamo scelto il meglio – spiega Valerio Simonato, titolare di DuePunti Eventi e organizzatore del concerto – Lo spettacolo dal vivo può fare molto per la beneficenza coinvolgendo il pubblico in eventi affascinanti e di qualità. L’atteso concerto di un’artista mondiale come Anastacia sarà un grande momento di intrattenimento e attenzione mediatica. Mancano pochi biglietti… ci attendiamo e confidiamo nel sold out!».

Con “I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary” European Tour” Anastacia è tornata ad esibirsi in Europa dopo quattro anni dando la possibilità al pubblico italiano di ascoltare live hit multi-platino come “I’m Outta Love” e “Left Outside Alone”. Ventidue anni di carriera, 30 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, un destino che l’ha messa a dura prova costringendola più volte a lottare fino a resuscitare, forse non è infatti un caso che Anastacia significhi proprio ‘resurrezione’, in inglese Resurrection, come il titolo del suo sesto album di inediti.

La regina dello sprock, termine nato dalla crasi delle parole ‘pop’, ‘soul’ e ‘rock’, promette uno spettacolo di quasi dure ore: dalla cover di Sweet Child O’ Mine alle hit che l’hanno resa una delle protagoniste della scena musicale, come Left Outside Alone, Paid My Dues, I’m Outta Love e One Day In Your Life.

I biglietti del concerto sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).

I biglietti acquistati in prevendita per la data del 27 settembre sono validi per la nuova data del 25 novembre.

Biglietti

Poltronissime Gold € 69+diritti di prevendita

Poltronissime € 60+diritti di prevendita

Tribuna Centrale € 50+diritti di prevendita

Tribuna sud € 40+diritti di prevendita

Tribuna nord € 40+diritti di prevendita

https://www.anastacia.com

https://twitter.com/AnastaciaMusic

https://www.instagram.com/anastaciamusic/

https://www.facebook.com/Anastacia/