IL VOLO: venerdì 18 esce il nuovo singolo “HAPPY XMAS (WAR IS OVER)”

Dopo lo straordinario successo del tour 2022 che è arrivato nelle principali città europee, in Canada, Nord America, Giappone e Australia, IL VOLO ha preparato un’altra sorpresa per i fan che lo seguono da tutto il mondo: un nuovo singolo natalizio, cover del celebre brano “HAPPY XMAS (WAR IS OVER)” di John Lennon e Yoko Ono, in uscita in digitale venerdì 18 novembre (Epic / Sony Music) e da ora disponibile in pre-save e pre-add qui: https://ILVOLO.lnk.to/HappyXmas_warisover

IL VOLO commenta così la scelta del brano: «“HAPPY XMAS (WAR IS OVER)”, brano del 1971, pubblicato allora per lanciare un messaggio di pace contro la Guerra del Vietnam. Oggi, nonostante siano passati più di 50 anni, la follia della guerra continua a far parte del nostro mondo. Con l’avvicinarsi del Natale, sentiamo ancora di più il desiderio di cantare e continuare a dar vita e forza a questo brano, eterno Inno alla Pace.»

Il trio tornerà poi in Italia a dicembre per tre imperdibili concerti nei palasport, attesi dai fan da ben due anni a causa dell’emergenza sanitaria, che ha costretto al rinvio delle date:

15 dicembre 2022 al Pala Alpitour di Torino

17 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano

23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi. Ulteriori informazioni su: www.friendsandpartners.it

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono accompagnati in questo tour dall’orchestra sinfonica e dalla band. Un concerto che unisce i classici de Il Volo, raccolti nell’album “10 YEARS”, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco “IL VOLO SINGS MORRICONE” dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Questi tre appuntamenti nei palasport saranno l’ultima occasione di vedere “Il Volo live in concert”, che quest’anno ha incantato le platee di tutto il mondo registrando, tra gli altri, sold out a Tokyo, New York, Sydney, Chicago, Toronto, Los Angeles e un doppio sold out all’Arena di Verona.

È uscito il libro “Il Volo. Quello che porto nel cuore”. Nel volume, edito da Rai Libri, i tre artisti mettono su carta i loro ricordi, le emozioni, gli aneddoti della vita in famiglia come di una carriera straordinaria che li ha visti partire dall’Abruzzo e dalla Sicilia per raggiungere i palcoscenici di tutto il mondo. Tre grandi cantanti ma anche tre ragazzi che svelano nelle ultime pagine del libro i loro gusti musicali, di lettura e di cinema. Presenteranno il libro nelle città italiane a dicembre con un instore tour.

In seguito alla tragedia dell’urgano Ian che ha colpito la Florida, Il Volo ha trasmesso in live streaming in partnership con VNUE, Inc. sulla piattaforma StageIt il concerto del 9 ottobre alla FLA Live Arena (Sunrise, Florida) donando il ricavato in beneficienza alla Croce Rossa a sostegno delle vittime dell’uragano.