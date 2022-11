Si è concluso ieri il Festival Piccolo Grande Cinema

Share

Si è conclusa ieri, mercoledì 16 novembre, con l’anteprima mondiale di Croner di Orso e Peter Miyakawa, la quindicesima edizione di Piccolo Grande Cinema, il festival ideato e curato da Cineteca, nella sua nuova casa nel centro della città: Cineteca Milano Arlecchino.

Dieci giorni di cinema: quindici titoli internazionali, tre sezioni di Concorso per tre giurie composte da circa trecento ragazzi suddivisi tra studenti delle superiori e studenti di scuole e corsi universitari di cinema milanesi, film in anteprima, masterclass, un omaggio ai blockbuster degli anni Ottanta, eventi speciali, lo “stagista inaspettato” Germano Lanzoni e molti ospiti, tra cui un commovente extra-terrestre, il meraviglioso E.T.

I FILM VINCITORI

Tra i film della rassegna Back to the ‘80s il più votato è stato Stand by Me – Ricordo di un’estate (Stand by Me) di Rob Reiner, con Wil Wheaton e River Phoenix (USA, 1986, 88’).

Il Concorso Internazionale ha premiato il finlandese Tytöt Tytöt Tytöt/Girl Picture di Alli Haapasalo, con Aamu Milonoff e Linnea Leino (Finlandia, 2022, 100’).

Il Concorso Scuole ha decretato vincitore l’italiano Notte fantasma di Fulvio Risuleo con Edoardo Pesce, Yothin Clavenzani (Italia, 2022, 79’), con la seguente motivazione:

“Per la completezza di registri di un film coinvolgente, che coniuga una perfetta e avvincente caratterizzazione dei personaggi e un apparato visivo in grado di valorizzare i contrasti tra il buio e la luce, approdando a una tragedia finale che coincide paradossalmente con l’alba. Il confine sfumato e molto labile tra i buoni e i cattivi si accompagna abilmente a un significativo taglio ironico, mentre l’ambientazione in una Roma noir che siamo stati abituati a vedere tante volte nel cinema italiano degli ultimi anni, come ad esempio nella Suburra di Sollima, sa distaccarsi da svariati luoghi comuni sulla Capitale per dar vita a un piccolo grande affresco di assoluta originalità: un microcosmo nel quale anche ciò che non si vede e che rimane accennato e interdetto si apre alle infinite possibilità dell’immaginazione e del racconto, chiedendo a gran voce l’apporto e l’intervento attivo dello spettatore”.

Infine, nel novero dei premiati di questa ricca edizione, “un’opera d’arte” particolare: la sala cinematografica, che ha riconfermato la sua centralità in un momento di grande trasformazione della fruizione partecipata grazie alla straordinaria affluenza del pubblico a tutti gli appuntamenti del festival.

Dichiara Silvia Pareti, direttrice artistica della manifestazione: “Il festival Piccolo Grande Cinema ha celebrato a Milano per dieci giorni il cinema di qualità contemporaneo e i suoi autori e autrici, il ruolo centrale della sala cinema e la partecipazione attiva del pubblico giovane che ha animato in gran numero le due Sezioni di Concorso, le anteprime italiane e le due rassegne, confermando che il rilancio del cinema è possibile solo se istituzioni culturali e giovani generazioni si metteranno in ascolto e collaborazione reciproci. La sedicesima edizione si svolgerà dal 4 al 12 novembre 2023”.