Massimo Ranieri – “Lasciami dove ti pare”

Share

Da venerdì 11 novembre arriva in radio “Lasciami dove ti pare” singolo inedito che anticipa l’album “Tutti i sogni ancora in volo” che verrà pubblicato in versione CD e in vinile 180 gr., in due edizioni numerate e limitate, rosso e blu (Ra.Ma 2000 International/ Ada Music Italy – Warner Music Group).

“Lasciami dove ti pare”, scritto dai fratelli Carlo e Niccolò Verrienti: è un brano solare e malinconico al tempo stesso che descrive, con grande tenerezza, la fine di una storia d’amore “tra le cose belle o da dimenticare”, e lo fa con la consapevolezza e l’augurio di lasciare sempre qualcosa di importante nei ricordi e nel vissuto della persona amata.

Il videoclip animato che accompagna l’uscita del singolo, disponibile dal giorno 11 novembre, è stato ideato e realizzato in computer grafica da Marco Pavone, già al lavoro con Dua Lipa, Tiromancino, Edoardo Bennato, tra gli altri. Parafrasando il brano, il video racconta la storia di un uomo, che si prepara per una serata di gala insieme alla bella moglie. Ma involontariamente scorge una notifica sullo schermo del cellulare dell’amata. Si tratta di un messaggio galante di un uomo rivolto alla sua bella, e l’insicurezza si impossessa di lui, facendolo sentire piccolo, insignificante. Un’amante? Un corteggiatore? Il suo amore è al capolinea? Tutto in un secondo; dubbi laceranti che lo riducono letteralmente alle dimensioni di una mela. L’omino dovrà salvarsi da questa sua nuova condizione.

L’album “Tutti i sogni ancora in volo” frutto della consolidata collaborazione con Gino Vannelli, contiene brani inediti scritti per Ranieri, da alcuni grandi cantautori italiani.

Questa la track-list:

Canzone con le ruote – Di me di te – Asini – È davvero così strano – La mia Mano a farfalla – Questo io sono – Quella porta – Noi che ci amiamo – Tutto quello che ho – Lasciami dove ti pare – Dopo il deserto – Lettera di là dal mare