Il cantautore italiano multiplatino Akan 7even esce con una nuova versione di “I Believe”

Entra oggi in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale una nuova incredibile versione di “I BELIEVE” (kamradfeataka7even.lnk.to), la hit da milioni di stream del cantante e produttore tedesco di successo KAMRAD in collaborazione con il cantautore italiano multiplatino che in meno di due anni ha collezionato un successo dopo l’altro, contando milioni di streaming e calcando alcuni dei palchi più importanti di tutta Italia, AKA 7EVEN.

I due artisti hanno unito il loro talento e le loro voci dando vita a un riarrangiamento unico di uno dei più grandi successi europei degli ultimi mesi.

“I BELIEVE” conta più di 70 milioni di stream, e ha scalato in poco tempo le classifiche di vendita e quelle radiofoniche raggiungendo la Top 20 dell’Airplay europeo. Non solo, il brano è arrivato al vertice delle classifiche in Germania ed è stata la canzone più ascoltata nelle radio tedesche per oltre 3 mesi consecutivi.

Il brano tratta il tema della fiducia nelle relazioni e della difficoltà che oggi giorno riscontriamo nell’approcciarci agli altri, vivendo in una società sommersa dai social network come Tinder.

«Penso che molte persone – me compreso – soffrano di aspettative irrealistiche che la società e i social media diffondono in termini di relazioni» afferma Kamrad, che da 24enne si presenta così com’è, senza mezzi termini: giovane con le sue speranze, preoccupazioni e paure, ma anche molto maturo «Voglio mostrare ai miei fan e a tutti gli ascoltatori la mia crescita – tutto sarà più personale, più onesto e semplicemente più me stesso».

Aka 7even ha inoltre dichiarato: «Essere scelto come artista italiano per una collaborazione internazionale è sempre un onore oltre che un’occasione di entrare in contatto con influenze musicali differenti. Appena ho sentito ‘I Believe’ ho accettato subito di sposare il progetto e ringrazio ancora Kamrad per aver deciso di condividere con me la sua musica».