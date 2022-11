Direttamente da X Factor 2022 i Santi Francesi con “Non è così male”

Share

Da oggi venerdì 18 novembre è in radio e su tutte le piattaforme digitali “Non è così male” (Sony Music Italy), il singolo originale dei SANTI FRANCESI, prodotto dallo stesso duo e da Katoo e contenuto nell’album “X FACTOR MIXTAPE 2022” (Sony Music Italy), disponibile sempre da oggi su tutti i digital partner.

La carica sprigionata dai SANTI FRANCESI in questo loro brano l’abbiamo già conosciuta alle audition e, finalmente, ora è racchiusa tutta in un singolo, a cui potremo mettere play ogni volta che vorremo. “Sai che il mondo va avanti anche senza di me” ripetuto come un mantra è il punto di vista di chi rimane a guardare e, su un tappeto sonoro synthwave, capisce che forse, alla fine, il mondo non è poi così male.

L’appuntamento con X Factor 2022 – Live è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.

Biografia

I SANTI FRANCESI sono Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico). Cupa ma gioiosa, solenne ma scanzonata, tagliente ma romantica, la loro musica offre una visione del mondo in cui la realtaÌ€ eÌ€ filtrata da un “cinismo colorato”, con uno sguardo in perenne oscillazione tra lo slancio vitale collettivo e la necessitaÌ€ di autoisolamento. Il tutto con un’enfasi che accomuna i ventenni di oggi ad alcuni grandi poeti del passato. Nel 2019 pubblicano il loro primo fortunato album “Tutti Manifesti” e proseguono la loro carriera musicale esibendosi su tantissimi palchi italiani, facendo conoscere al pubblico la loro inedita proposta artistica. Raccolgono successi e interesse nel panorama degli artisti emergenti e nel 2022, il loro singolo “Giovani Favolosi” viene inserito nella soundtrack della terza stagione di “Summertime”. Ad X Factor si presentano con un loro inedito, dal titolo “Non è così male”, e colpiscono i giudici per la loro originalità. Ai Bootcamp portano una cover di “Un ragazzo di strada” de I Corvi e il loro giudice Rkomi decide di dare loro una sedia del suo Roster, per poi portarli con lui ai Live dopo aver ascoltato la loro bellissima cover di “Che fantastica storia è la vita” di Antonello Venditti.