I Santi Francesi al Wired Next Fest Milano

Tutta vera è il titolo del nuovo singolo di Alessandro De Santis e Mario Francese, in arte Santi Francesi, duo hard-pop di Ivrea che, a conclusione della prima giornata del Wired Next Fest 2024 è salito sul palco in piazza delle Armi, nel cuore del Castello Sforzesco. Il duo ha annunciato, con la sorpresa e la gioia dei numerosi fan presenti, l’uscita del nuovo album entro la fine del 2024. “Stiamo lavorando a un album – hanno comunicato i Santi Francesi, lasciando trapelare anche qualche dettaglio sull’uscita del nuovo lavoro -. Considerati i nostri tempi e un paio di date live che avremo soprattutto in inverno, uscirà entro il 2024”.

Nel corso del panel i musicisti hanno parlato del loro rapporto con la musica pop e di quanto i gusti del pubblico possano influenzare la produzione musicale: “Nel pop spesso quando sei giovane capita di scendere a compromessi – ha spiegato De Santis –. Quando si lavora in team, – ha continuato – è normale che si debbano mettere d’accordo tante persone o che arrivino tante proposte ma, in quanto artista, devi avere il controllo di quello che stai dando alle persone che ti seguono. Quando arriva la prima volta in cui vuoi cambiare una parola e un suono, o qualsiasi altra cosa in una canzone, perché speri che possa piacere di più alle persone, stai già facendo finta”.

Tra i tanti temi affrontati nel corso del panel il duo ha parlato anche della partecipazione al talent di X Factor e al festival di Sanremo: “X Factor ha cambiato di più la nostra vita. Sanremo è stata invece una grande palestra. Ci ha insegnato a rimanere concentrati. Più o meno il resto è rimasto uguale”, hanno dichiarato.

“Di quella cosa mi ha fatto molto ridere il fatto che non è servito a nulla togliersi [dai social, ndr]“, ha commentato De Santis, riferendosi a quando, pochi mesi prima, aveva iniziato a circolare la notizia che si fosse tolto dai social perché stanco di sentirsi rivolgere apprezzamenti sul suo aspetto fisico. “Niente di nuovo. È una cosa che è successa a tantissima gente in giro per il mondo. È uno dei motivi per cui ho pensato ‘Magari basta, tanto non capisco. Non capisco cosa volete da me’“.

“Questa cosa mi sta convincendo a tirarmi indietro. Abbiamo account molto seguiti, e questo alimenta ancora di più questo fenomeno – è intervenuto Francese -. Secondo me cambierà qualcosa, in generale, e non siamo solo noi a sentirci”. Il duo ha concluso il panel eseguendo sul palco i brani Occhi tristi, L’amore in bocca e Tutta Vera.

Vincitori dell’edizione 2022 del talent show X Factor, i Santi Francesi hanno partecipato al festival di Sanremo con il singolo L’amore in bocca nel 2024. L’album di debutto è Tutti Manifesti, uscito nel 2019, che ha superato i 2,5 milioni di stream. Tra i principali successi del duo, ricordiamo Birkenau, uscito nel 2019, Occhi Tristi, con cui hanno partecipato al festival di Sanremo 2024, e Non è così male, che hanno presentato a X Factor. Dopo i concerti nelle chiese sconsacrate di Milano e Roma nel marzo 2024, nei mesi estivi, i Santi Francesi saranno impegnati in alcuni concerti, mentre nei mesi invernali inizierà il Club Tour 2024.

