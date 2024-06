Torna il Medfilm Festival dedicato alla cinematografia del Mediterraneo

Share

Siamo lieti di annunciare la 30a edizione del MEDFILM Festival, il festival più longevo della Capitale e il primo in Italia dedicato alle cinematografie del Mediterraneo, che si terrà a Roma dal 7 al 17 novembre 2024.

Sarà possibile iscrivere le opere che si candidano al MedFilm festival fino al 9 agosto ed esclusivamente attraverso Filmfreeway (https://filmfreeway.com/MedFilmFestival) mentre si potrà partecipare al Bando 2024 dei MedMeetings attraverso il sito del festival (https://www.medfilmfestival.org/…/call-for-projects…/) A conferma dell’attenzione dell’Italia al mercato audiovisivo mediterraneo, in collaborazione con la DGCA del MIC, Cinecittà e MAECI si è tenuta a Cannes la presentazione del Bando MedMeetings-8° edizione, aperto alle opere in post-produzione con i Premi OIM (10.000,00 Euro) e Stadion Video (perun valore di 3.500,00 Euro). L’innovativa piattaforma professionale del Festival è volta a costruire sinergie e cooperazione tra registi, produttori, distributori italiani e professionisti del settore provenienti dai paesi euro mediterranei e mediorientali. Opportunità unica in cui stabilire connessioni tra mercati in continua crescita e alla ricerca di nuove partnership con l’Italia, sia nell’ambito produttivo che distributivo.



Così Roberto Stabile, Responsabile dei Progetti Speciali della DGCA del MIC a Cinecittà “E’ un grande piacere collaborare con il MedFilm Festival, iniziativa che in tanti anni di serio lavoro è riconosciuta come imprescindibile strumento di collaborazione cinematografica e culturale dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, ancora più importante in vista della collaborazione che andremo a sviluppare nei prossimi anni per creare una sinergia, non solo culturale, ma anche di mercato, con i partners dell’area. Grazie al lavoro portato avanti in questi anni dalla direttrice Ginella Vocca, possiamo partire da una solida base per mettere a punto progetti di scambio e di promozione del nostro cinema in tutta l’area mediterranea, partendo da una posizione di grande favore.”

Mentre Ginella Vocca, direttore del Medfilm Festival, dichiara “Con il consolidamento dei MedMeetings, il MedFilm Festival rafforza la sua identità mediterranea, rivolgendosi anche al comparto industriale dell’audiovisivo, così da offrire al pubblico una visione della ricchezza culturale di quest’area; alle istituzioni, nazionali e internazionali, uno spazio dedicato al confronto e al dialogo, dove immaginare nuove strategie di sviluppo delle relazioni culturali; ai professionisti una piattaforma industry esclusivamente dedicata al Mediterraneo”.

Entro il 4 ottobre 2024 la Direzione del MedFilm Festival darà comunicazione di tutte le opere selezionate e l’elenco ufficiale sarà pubblicato sul sito del Festival non oltre il 25 ottobre 2024.

Infine ringraziamo Gianluca Abbate per la realizzazione dell’immagine originale dedicata ai MedMeetings e Niko Avgoustidi per la concessione dell’immagine tratta dal suo film “Apallou”, che accompagna la call della 30° edizione del Festival.

Le date dei bandi:

MedFilm festival Apertura 9 maggio / Chiusura 9 agosto 2024

esclusivamente attraverso la piattaforma filmfreeway https://filmfreeway.com/MedFilmFestival

MedMeetings Apertura 18 maggio / Chiusura 30 agosto 2024

Esclusivamente attraverso il sito ufficiale del festival medfilmfestival.org

Tutti gli approfondimenti sul sito ufficiale: medfilmfestival.org

Date dell’evento: 7 – 17 novembre 2024



Comunicato Stampa: Ufficio stampa REGGI&SPIZZICHINO Communication