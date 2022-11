Share

Debutto in vetta per TIZIANO FERRO che con il suo nuovo album “IL MONDO È NOSTRO” conquista la prima posizione della classifica ufficiale album FIMI-GFK (l’album ha inoltre totalizzato più di 3 milioni di stream in una settimana ed è il disco più ascoltato su Amazon Music Unlimited e iTunes).

Ottimo debutto anche per il singolo che ha accompagnato l’uscita del nuovo lavoro di Ferro “LA PRIMA FESTA DEL PAPA’”. il brano, accompagnato da un toccante video visibile su https://youtu.be/pH0aOt9z08g, è infatti la più alta nuova entrata della settimana su Earone piazzandosi alla posizione n.15.

L’album, disponibile in differenti formati su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia, è composto da 13 tracce prodotte da Tiziano Ferro e Marco Sonzini.

Ogni traccia racconta, a suo modo e attraverso le sue sonorità, un nuovo capitolo della vita dell’artista che ha all’attivo 20 anni di carriera, oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo e più di 200 canzoni pubblicate in cinque lingue (italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese).

I temi trattati sono molteplici. Il passato travagliato con cui il cantautore ha fatto pace (“IL PARADISO DEI BUGIARDI”) e di cui non rinnega nulla, neanche la depressione che, con gli strumenti giusti può essere superata (“ADDIO MIO AMORE”). La conquista del presente come racconta in un dialogo con un’amica (riportato nel primo singolo “LA VITA SPLENDIDA”, https://youtu.be/e7-KLCIBY5E, arrivato in vetta anche a Earone, la classifica dei brani più programmati dalle radio) e in una lettera scritta al se stesso di 20 anni fa (“QUANDO IO HO PERSO TE”). Entra nel disco anche la pandemia che è per Tiziano un momento di stimolo, e non di abnegazione. Infatti, si concede una profonda riflessione sul suo ruolo di artista ed è proprio da quel periodo complicato che nasce l’invito a riappropriarsi del mondo perché è nostro (“IL MONDO È NOSTRO”). Nei mesi di forzata solitudine sono nati, inoltre, incontri virtuali fruttuosi come quello con thasup (“r()t()nda”) e Ambra Angiolini (“AMBRA/TIZIANO”). Immancabile, nell’excursus di questo lavoro discografico, il tema della paternità. Quello di diventare genitore è un sogno che Ferro non solo riesce a concedersi (come spiega nel secondo singolo “LA PRIMA FESTA DEL PAPÀ”), ma che trova concretezza in due volti precisi: quelli di Andrés (a cui è dedicata “A PARLARE DA ZERO”) e Margherita (a cui è dedicata “MI RIMANI TU”). Tra i desideri esauditi anche la collaborazione con Caparezza in un brano funk, con un beat R’n’b e hip hop (“L’ANGELO DEGLI ALTRI E DI SE STESSO”). A rendere ancora più prezioso l’album anche i duetti con Roberto Vecchioni in un brano swing (“I MITI”) e con Sting (“FOR HER LOVE”) in un pezzo che celebra l’amore nella complessità del quotidiano.

Questa la tracklist completa de “IL MONDO È NOSTRO”:

01 Il Paradiso Dei Bugiardi

02 Il Mondo È Nostro

03 La Vita Splendida

04 Addio Mio Amore

05 La Prima Festa Del Papà

06 r()t()nda con thasup

07 Mi Rimani Tu

08 A Parlare Da Zero

09 L’Angelo Degli Altri E Di Se Stesso con Caparezza

10 Ambra/Tiziano con Ambra Angiolini

11 I Miti con Roberto Vecchioni

12 Quando Io Ho Perso Te

13 For Her Love (Sempre Amata) con Sting