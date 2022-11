“One Life” il singolo estratto dal nuovo album “SONDER” di Dermot Kennedy

Share

One Life è il nuovo singolo disponibile da venerdì 25 novembre in rotazione radiofonica, estratto dall’album SONDER già disponibile in digitale.

È disponibile in digitale da venerdì SONDER, il nuovo ed attesissimo album di Dermot Kennedy. Il suo secondo album arriva dopo quello di debutto “Without Fear”, Platino in UK. I singoli già pubblicati “Kiss Me”, “Something To Someone” e “Better Days” sono già dei classici nei suoi live show in giro per il mondo. Il titolo Sonder è riassumibile nel “realizzare che ciascun essere umano sta vivendo una vita vivida e complessa come la tua”, un termine che ha influenzato tutto il processo di creazione dell’album.

Durante il periodo che ha portato alla pubblicazione di “Sonder”, Dermot ha girato il mondo con lo street tour “Sonder Sessions”, toccando il Sud America, gli USA, l’Asia e l’Europa, affascinando decine di migliaia di fan con annunci a sorpresa, performance acustiche di nuove tracce e grandi classici. Tutto questo accompagnato da performance in piccole venue in giro per l’UK dove ha regalato ai pochi fortunati presenti uno show intimo mai visto prima.

Il prossimo Marzo Dermot partirà con il suo più grande tour inglese ad oggi, iniziando da Glasgow il 31 Marzo e concludendo al The O2 di Londra il 14 Aprile di fronte a più di 120,000 fan. L’annuncio del tour arriva a breve distanza dall’esibizione all’Ireland’s Electric Picnic Festival del Settembre scorso, dove Dermot ha performato con più di 70,000 presenze.

Nominato ai BRIT Award nel 2020 come “Best International Male”, Dermot ha collezionato più di 5 miliardi di stream nel mondo e il suo è l’album di debutto più venduto di questo millennio in Irlanda, che lo ha reso un artista Platino in più di 12 paesi.