Inoki e Dj Shocca fuori oggi “4 Mani”

Share

Due storie che diventano una sola, un progetto di due leggende del rap italiano, che dopo averci regalato negli anni brani come “Bolo by Night” e “Veterano”, adesso tornano con un lavoro a “4 MANI” per ricordare e raccontare a tutti la cultura hip hop che hanno contribuito a creare.

Oggi, venerdì 25 novembre, è fuori ovunque “4 MANI” (Asian Fake/Sony Music Italy): 7 tracce di puro rap, come solo i due artisti sanno fare, con l’indistinguibile beat di Shocca e le barre taglienti di Inoki. Disponibile in fisico e in digitale al seguente link: https://inoki.bio.to/4MANI.

“Dj Shocca è il produttore delle mie canzoni storiche, c’eravamo persi un po’ negli anni ma finalmente siamo riusciti a ritrovarci e a mettere in piedi un progetto come si deve – racconta Inoki – Lavorare con Shocca è stato come sentirsi a casa, è stato molto bello perché mi è sembrato di tornare ad anni fa però con un’altra consapevolezza. Prima eravamo allo sbaraglio adesso lavoriamo in degli studi di altissimo livello come avevamo sempre sognato, però con una semplicità e una complicità di persone che ne hanno passate di tutti i colori e hanno visto questa cultura nascere”.

Aggiunge Dj Shocca: “Finalmente abbiamo avuto l’occasione di lavorare di nuovo insieme, stavolta in un joint album, grande chance per esprimere la potenza che si sprigiona quando droppiamo affiancati. È un’esigenza che abbiamo sentito fortemente e dopo quasi 20 anni, mettendo da parte i nostri impegni come artisti singoli, abbiamo realizzato questa missione. Il nostro lavoro parla da solo, beats e lyrics diretti e scarni, apparentemente semplici, ma complessi e resi ricchi di esperienze e knowledge di una vita.”

Per coronare questo sodalizio, non potevano mancare all’appello colleghi e amici di vecchia data come: Jake La Furia e Emis Killa sul brano tanto richiesto dal pubblico negli anni e mai pubblicato finora “MILANO BY NIGHT”; Gemitaiz in “DETOX” e Nina Zilli in “SORELLE”.

Di seguito la tracklist completa di “4 Mani”:

SPUNTA BLU MILANO BY NIGHT (Feat. Jake La Furia & Emis Killa) EZÉRCITO DETOX (Feat. Gemitaiz) 4 LIRE SORELLE (Feat. Nina Zilli) A&F

Dopo aver presentato in anteprima a Milano il loro nuovo progetto, oggi, venerdì 25 novembre, dalle 17.00 Inoki e DJ Shocca saranno al SEMM Music Store & More di Bologna (Via Guglielmo Oberdan, 24F) per incontrare i fan alla presentazione e al firmacopie di “4 Mani”. L’ingresso alla presentazione sarà riservato alle prime persone che pre-ordinano il disco presso lo store, fino a esaurimento posti. L’accesso al firmacopie sarà libero.

L’album è disponibile in versione fisica nei seguenti formati:

Formato DOPPIO VINILE NERO E ROSSO – doppio LP in edizione limitata, che comprende il vinile nero di 4 MANI e il vinile rosso contenente tutte le strumentali, con poster di “Milano By Night” autografato;

Formato VINILE NERO – versione classica;

Formato CD – CD, con poster di “Milano By Night” autografato.