Marracash arriva “Noi, Loro, Gli Altri Deluxe”

Share

Poco più di una settimana fa Marracash pubblicava sui suoi social “Un anno di Noi, Loro, Gli Altri. E l’anno non è ancora finito…”. Giovedì 24 novembre, unendo le lettere apparse sui canvas dei brani del suo ultimo album su Spotify si poteva leggere “IMPORTANTE 2811”. Oggi è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale: “NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE” sarà fuori il 9 dicembre per Island Records/Universal Music.

La nuova edizione dell’album pluripremiato da addetti, pubblico e critica conterrà il nuovo singolo “IMPORTANTE”, oltre alla speciale versione live dei brani, registrati al Mediolanum Forum di Milano nel corso della tournée dei record “PERSONE TOUR 2022”, tratti dagli ultimi due album monumentali, “NOI, LORO, GLI ALTRI” e “PERSONA”, e non solo.

Da oggi, al link https://island.lnk.to/NLGAdeluxe, è disponibile il pre-order di “NOI, LORO, GLI ALTRI DELUXE” nei seguenti formati:

DOPPIO LP

Vinile 1: “NOI, LORO, GLI ALTRI”, incluso il nuovo singolo “IMPORTANTE”

Vinile 2: Versione live dei brani di “NOI, LORO, GLI ALTRI” @ Mediolanum Forum di Milano

CD + DVD

CD: “NOI, LORO, GLI ALTRI”, incluso il nuovo singolo “IMPORTANTE”

DVD: PERSONE TOUR @ Mediolanum Forum di Milano

BOX “NOI, LORO, GLI ALTRI – PERSONE TOUR EXPERIENCE”

Vinile “NOI, LORO, GLI ALTRI”, incluso il nuovo singolo “IMPORTANTE”

3 card con le cover di “NOI, LORO, GLI ALTRI”

3 Vinili con tutti i brani live di “PERSONE TOUR” @ Mediolanum Forum di Milano

CD “NOI, LORO, GLI ALTRI”, incluso il nuovo singolo “IMPORTANTE”

DVD PERSONE TOUR @ Mediolanum Forum di Milano

Sciarpa “BARONA”

Gli ultimi anni sono stati per Marracash una grande conferma artistica di quanto prodotto in tutta la sua carriera. Due dischi di grande successo, che continuano a piantonare le classifiche e contano in totale 10 certificazioni platino – 4 per “NOI, LORO, GLI ALTRI” e 6 per “PERSONA” – e 1.7 miliardi di stream, un tour che ha registrato un totale 250.000 presenze – con oltre 150.000 biglietti venduti per le date indoor, tutte sold out, nei Palasport – e la vittoria della Targa Tenco 2022 con “NOI, LORO, GLI ALTRI” per la categoria miglior disco in assoluto.