“Fiore Giallo” il nuovo singolo di AMSI in radio e in tutti i digital stores dal 2 Dicembre

Amsi torna con un nuovo singolo: !Fiore Giallo”. È un brano indie dance pop che nasce dalla voglia di rendere un sentimento di malinconia e tradimento un urlo di rivincita e di sfogo verso un amore ormai finito e già rimpiazzato da un altro cuore.

“Ma non sa quant’è bello darti un fiore , quello giallo , che piace a te”.

Il tutto condito da un’atmosfera dance che va in crescendo per esplodere del tutto nel ritornello.

Scritta quasi interamente da Thomas Amella (Amsi) con l”aggiunta della penna di Luca Grieco (Sguardo) per il ritornello della canzone. La produzione invece, è stata affidata alla cura di Sbale e Mario Meli.

Amsi a.k.a Thomas Amella , nasce a Genova il 19 Agosto 1999.

Cresce fin da piccolo con la musica tra lezioni di chitarra, canto e anni di danza.

Nella sua adolescenza si avvicina particolarmente al cantautorato con Lucio Dalla, Francesco De Gregori e De Andrè. Non distaccandosi però dalla musica contemporanea come il rap di Fabri Fibra o i primi artisti indie in Italia.

Dopo anni passati a scrivere testi per sè stesso, grazie alla visione al cinema del film “Zeta”, capisce che anche lui può fare musica e che non è soltanto una cosa disponibile a pochi.

Comincia a produrre e pubblicare i suoi primi pezzi nel 2017, dove da lì comincerà ad avvicinarsi grazie alla passione comune per la musica al suo attuale collettivo, la Poyo Gang.

Con questo collettivo, nel 2020 si trasferisce a Milano nella stessa casa realizzando diversi brani insieme e in singolo, lavorando in team nella realizzazione di videoclip, copertine, produzioni e supporto.

Il 15 Agosto 2021 Amsi pubblicherà il pezzo “La nostra storia sfinita” con il quale, entrando in playlist editoriali come “New music friday” e “Scuola Indie” inizia a farsi notare nella nuova scena indie italiana.

Tra il 2021 e il 2022 grazie a una perfetta sintonia tra Amsi e Sguardo , nasce l’idea di un progetto artistico in comune, !Radio Nostalgia” interamente prodotto da un altro componente del gruppo, Saphire.

Nell”estate del 2022 inizierà un nuovo percorso con Gotham Dischi, pubblicando i primi brani !Mare di Occhi”, !Quando non 6 con me” featuring Ëgo e “Chi Amerai Stanotte?”, prodotti tutti da Mario Meli.

Grazie a questa collaborazione con la nuova etichetta, Amsi inizierà a pubblicare i suoi brani con Capitol Records e a raggiungere nuove playlist editoriali diventandone una presenza fissa come “Generazione Z” e “New Music Friday” oltre alle prime trasmissioni radio.