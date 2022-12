Premio Tomorrow’s Jazz i vincitori

Share

La quarta edizione del Premio Tomorrow’s Jazz, il concorso organizzato da Veneto Jazz alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia e dedicato ai giovani talenti del jazz italiano under 30, ha premiato venerdì 9 dicembre il flautista di Bari Aldo Di Caterino e il sassofonista di Lucca Lorenzo Simoni. A loro è stata assegnata una borsa di studio del valore di 1.000 euro oltre all’invito a tenere un concerto in un palcoscenico internazionale, come il Ronnie Scott’s Jazz Club di Londra (UK), il Rigas Ritmi Festival di Riga (LT) o il Tel Aviv Jazz Festival di Israele (IL). La giuria, presieduta da Giuseppe Mormile e composta dai docenti di Conservatorio e musicisti Matteo Alfonso e Stefano Olivato, per i due giovani leader ha apportato le seguenti motivazioni: “composizioni dal carattere personale interpretate in modo magistrale grazie al suono caldo e alle dinamiche timbriche dell’assolo” per Aldo Di Caterino; e “composizioni ispirate e arrangiate per la band in modo convincente e funzionale. Eccellente padronanza ritmica e suono efficace nei diversi registri dello strumento” per Lorenzo Simoni. “Per l’approccio compositivo ed improvvisativo” è invece stata assegnata una Menzione Speciale al pianista milanese Simone Locarni.

Lorenzo Simoni

Gli altri sei finalisti del Premio si sono comunque conquistati un invito ad un concerto del circuito nazionale di JIP Jazz Italian Platform, del quale Veneto Jazz è uno dei fondatori e che raggruppa 19 fra i migliori festival e organizzazioni musicali italiani. Si tratta di Daniele Belli (chitarra, di Bagno a Ripoli, Firenze), Camilla Collet (batteria, Conegliano), Gabriele De Leporini (chitarra, Trieste), Vincenzo Di Gioia (sax alto, Ruvo di Puglia), Ada Flocco (voce, Bologna), Simone Locarni (piano, Milano), Lorenzo Vitolo (piano, Napoli).

“Altissimo il livello dei partecipanti e giovani preparati e proiettati al futuro – il commento del presidente della giuria Giuseppe Mormile – Ad ogni edizione la qualità di questi giovani musicisti ci sorprende, mettendo davvero in crisi il lavoro dei giurati chiamati a valutare dei talenti straordinari da punto di vista della tecnica ma anche dell’espressività musicale e della composizione. Si tratta di giovani musicisti orientati al jazz contemporaneo, con pochi riferimenti alla tradizione, e che stanno elaborando linguaggi personali, ricchi di influenze e contaminazioni mediterranee, nordiche, elettroniche ed etniche”.

Aldo Di Caterino

“Tomorrow’s Jazz” è organizzato da Veneto Jazz con il sostegno del Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Festival, cori, bande musicali e musica jazz” e in collaborazione con Teatro La Fenice di Venezia, Regione del Veneto, Città di Venezia. Veneto Jazz è socio fondatore di JIP Jazz Italian Platform.