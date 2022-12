Share

Crisula Stafida torna a vestire i panni della simpatica Gina in “Din Don – Bianco Natale”, diretto da Paolo Geremei (e prodotto da Sunshine Production di Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo), che andrà in onda domenica 18 dicembre alle ore 21.15 su Italia 1.

Crisula Stafida

In questo quinto capitolo di “Din Don” (serie di film tv che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico) Gina sarà ancora più peperina e farà ingelosire parecchio il suo Edoardino.

Il film è stato girato in Val di Sole, in Trentino, con i suoi splendidi paesaggi tipici, i mercatini di Natale e tanta neve. Quale contesto migliore per entrare nel pieno mood natalizio?

“Din Don – Bianco Natale” è una commedia natalizia pronta a regalare spensieratezza e sorrisi.

Nel cast troviamo Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Andrea Dianetti, Fiordaliso, Simona Borioni, Marco Milano e molti altri.

COSA C’È DA SAPERE SU CRISULA STAFIDA

Nel corso della sua carriera di attrice Crisula Stafida ha esplorato vari generi, dal crime (in serie tv come “Distretto di Polizia”, “R.I.S. – Delitti Imperfetti” e “I delitti del BarLume”) all’horror (in film come “Tulpa-Perdizioni mortali”), fino alla commedia (è tra i protagonisti della saga “Din Don”, in onda su Italia Uno). Presto la rivedremo nella sit-com “Ricci e Capricci” (su La 5) e nella miniserie in due puntate “Una mamma all’improvviso” (su Canale 5).

Crisula è anche un’apprezzata conduttrice: quest’anno, per esempio, è stata al timone (insieme a Claudio Guerrini) del talent musicale iBand (in onda su MediasetInfinity).